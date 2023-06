A Nyíregyházi Sportcentrum diszkoszvetője, Szikszai Róbert a második dobásával 59.80 méterig jutott, mint később kiderült, ezzel biztosította helyét a legjobb nyolcban, így további kétszer próbálkozhatott. Ott már nem tudott javítani, a hetedik helyen végzett.

A 4x100-as váltó tagjaként Boros Bence is futott. Ő nem először lépett pályára a lengyelországi viadalon, hiszen egyéniben is megmérette magát. Az augusztusi, budapesti világbajnokságra készülő mieink a kiemelt, A-futamban versenyzett és 39.67 másodperccel (összesítésben is) a harmadik helyen zárt.

A magyar válogatott két nap után első helyen áll. Csütörtökre 12 szám maradt, köztük a férfi súlylökés Tóth Balázzsal a mezőnyben.