Megtörtént az újfehértói sportkomplexum műszaki átadása, így a 2023-2024-es idényben már ténylegesen is hazai pályán játszhat a vélhetően a vármegyei bajnokság valamelyik dobogós helyéért küzdő helyi csapat.

Megvalósult a projekt

– Takács Mihály segítségével indítottuk el ezt a projektet még 2016-ban – kezdte felvezetését megkeresésünkre Matévi Csaba az Újfehértói Sportegyesület elnöke. – Akkor nyertünk egy pályázatot, amelyből elkészült egy kondipark és egy futópálya, ennek a maradványértékét kellett olyan módon kiegészíteni, hogy abból meg lehessen valósítani ezt a beruházást. 2021-ben Szécsi Szabolcs közbenjárásával indult el ténylegesen a futballpálya korszerűsítése, amelynek a Strabag lett a kivitelezője.

Az eredmény önmagáért beszél, hiszen a város egy egészen impozáns sportlétesítménnyel gazdagodott.

– Azt hiszem, hogy minden város örülne egy ilyen létesítménynek, így joggal lehetünk büszkék arra, hogy Újfehértó ezzel a komplexummal büszkélkedhet – folytatta a sportvezető. – Bízunk benne, hogy ezek a körülmények még az eddigieknél is vonzóbbá tehetik a helyi fiatalok számára a labdarúgást. A létesítmény vetekszik jó néhány NB II.-es klub pályájával. Az sem mellékes, hogy a csapatunk az egyik legstabilabb tagja a vármegyei első osztálynak, az elmúlt években rendre jól szerepeltünk, nem csak a bajnokságban, hanem a vármegyei kupában is. A stadion elkészülte új lendületet adhat annak a csapatnak, amely évek óta remek közösséget alkot, így a soron következő idényben is a dobogóért küzd majd.

A Kisvárda ellen lesz az avató

– Augusztus 2-án lesz a stadion hivatalos avatója, amely egy Szpari–Újfehértó öregfiúk meccsel kezdődik, amit egy pénzdíjas büntetőrúgó verseny követ, majd a protokolláris átadást követően jön az NB I.-es Kisvárda elleni barátságos mérkőzés, amelyet Révész Attila sportigazgató és Hosszú József polgármester úr személyes kapcsolatai által sikerült tető alá hozni. Ezúttal is szeretnénk köszönetet mondani ezért a kisvárdai klubnak és persze Újfehértó városvezetésnek, akik mindenben támogatják a helyi sportéletet.

Az első tétmeccset augusztus 6-án játsszák a létesítményben, amikor a Magyar Kupában a Hidasnémeti látogat a nyírségbe.