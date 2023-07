Nagy fölénnyel, több mint tíz pont előnnyel nyerte meg a Csengersima a vármegyei II. osztály Gémtech csoportját. A klub támadójátéka nem hagyott kérdéseket, hiszen több mint száz gólt szerezve abszolválták az idényt.

Mertek nagyot álmodni

– Az elsődleges célunk az volt, hogy minél előkelőbb helyen végezzünk a tabellán, ám az elmúlt két év eredményei előrevetítették azt, hogy valami komolyabb dologról is álmodozzunk – kezdte értékelését megkeresésünkre Volkán Roland játékos-edző. – Mivel az ellenfeleink is kitettek magukért, így nem volt könnyű dolgunk, azonban a csapategység, az egymásért való küzdeni akarás és a szerencse meghozta a gyümölcsét. Az egész csapatot dicséret illeti, hiszen mindenki kivette a részét a sikerből. Mindössze tizennégy emberrel fejeztük be a szezont, de az általam említett hozzáállást az is jól bizonyítja, hogy a cserekapusunk centerként debütált és még gólt is rúgott, nem is akármilyet. Akik pedig kevesebb lehetőséget kaptak, azok másképp segítettek, például fuvarozták a csapattársaikat, mivel sajnos számunkra sokszor a mindennapi logisztika is problémát okoz.

A bajnoki menetelés mellett a vármegyei kupadöntőig is eljutott a csapat, s habár ott alulmaradt a Tarpa ellenében, a Várkerti Stadionban lejátszott mérkőzés örök emlék marad a játékosok számára.

– Minden szempontból hatalmas élmény volt a kupadöntő – folytatta a tréner, aki maga is négy gólt szerzett az idény során. – Már az odaútról is lehetett volna egy vígjátékot forgatni, örültünk, hogy végül eljutottunk egyáltalán Kisvárdára. Azt a mérkőzést a vármegyei szövetségnek hála egy csodálatos helyszínen játszhattuk le, szenzációs szurkolótábor előtt. Az idény során mutatott teljesítményünk alapján teljesen megérdemelt volt a döntőbe jutásunk, ahol szintén sikerült helyt állnunk.

Példát mutatnak a fiataloknak

A Csengersima a soron következő szezon tekintetében is bizakodó, újfent szeretne a tabella élmezőnyében zárni.

– Ami a folytatást illeti, bízunk a hasonlóan szép eredményekben, igyekszünk jövőre is közös emlékeket gyűjteni és példát mutatni a településen, valamint a kistérségben élő gyerekek számára, akik egyre többen járnak le focizni, újrajátsszák a kupadöntőt, utánozzák a játékosainkat, aminél nagyobb örömre nincs is szükségünk. Célunk, a sportág népszerűsítése, nem utolsósorban pedig az élménygyűjtés, hogy legyen mit mesélni, ha már csak beszélni fogunk a csengersimai labdarúgók hőstetteiről – zárta gondolatait Volkán Roland.

Csengersimai számok

Végeredmény

1. hely 24 21 1 2 102-30 64

Hazai pályán

1. hely 12 11 1 - 50-12 34

Idegenben

1. hely 12 10 - 2 52-18 30

Házi góllövőlista: 42 gólos: Dávid Róbert. 12 gólos: Tóth Ferenc. 10 gólos: Ilbán Mihály. 9 gólos: Algács Márk. 7 gólos: Algács Benedek. 6 gólos: Horváth Tamás. 5 gólos: Orosz Ferenc. 4 gólos: Volkán Roland. 2 gólos: Algács Edgár. 1 gólos: Asztalos Gergő, Székely Szabolcs, Varga György.