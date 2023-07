A Kisvárda Master Good péntek délután hatodik alkalommal tartotta meg a bajnokság kezdete előtt szurkolói ankétját a Bessenyei-gimnázium díszaulájában – számolt be róla a csapat hivatalos honlapján. A hangulat most is bizakodó volt, hiszen a Kisvárda Master Good egymást követő harmadik idényben végzett az előző bajnokság felsőházában (ezúttal hatodikként), és a felkészülési mérkőzések eredményei is derűlátásra adtak okot.

A március végén kinevezett új vezetőedző, Milos Kruscsics először vehetett részt ilyen rendezvényen, a felkészülést értékelve elmondta, a hathetes munka elegendőnek bizonyult a tervezett munka elvégzésére. Az edzőmeccseken látottak alapján bizakodó a tréner, bár a sorsolás nem könnyű, hiszen három idegenbeli meccsel kezdenek.

Révész Attila sportigazgató az átigazolási politikában is megjelenő irányváltásról is beszélt, hiszen amíg korábban az ilyen eseményeken a külföldi játékosok ültek többségbe az új játékosoknak fenntartott széksoron, addig a jelenlegi hét új futballista közül öt magyar, egy pedig (Raul-Martin Stefan) magyar édesanyjának köszönhetően az állampolgársága kedvező elbírálására vár. Megítélése szerint a többségében NB II.-ből érkezett futballisták előbb-utóbb ki tudják majd harcolni helyüket a csapatban, ennek megfelelően méltatta őket a bemutatásukkor. A sportigazgató örömmel jelentette be a vezetőség erősödését is, bár dr. Róka Géza nem teljesen új, hiszen tavaly a nemzetközi kupaszereplés szervezése óta tevékeny részt vállal a klub működtetésében, mostantól az első csapat nemzetközi igazgatói posztja mellett az akadémián az operatív igazgatói szerepkört is ellátja a kisvárdai születésű sportvezető.

A keret új játékosainak a megszokott módon a csapatkapitány, Lucas adta át a Kisvárda-címeres mezeket: Kovács Marcellnek az 1-est, Raul-Martin Stefannak a 44-est, Lippai Tibornak a 42-est, Branimir Cipeticnek a 14-est, Körmendi Kevinnek a 18-ast, Czékus Ádámnak a 37-est és Balogh Norbertnek a 17-est.

A zárszó Leleszi Tibor polgármesteré volt (a város országgyűlési képviselője, dr. Seszták Miklós ezúttal igazoltan volt távol, ahonnan eljuttatta azért jókívánságait a jelenlévőkhöz, sok sikert kívánva az új idényhez), aki épp egy ötvenéves házassági évfordulóról érkezett, és ott mondott ünnepi beszédet. A mostani, szokás szerint szívhez szóló mondandója még „csak” a hatodik volt NB I.-es polgármesterként, de megegyeztek abban: nem állnak meg ötvenig...