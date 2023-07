Az esővel is versenyt futottak az indulók Tokajban, akik egy nagyon hangulatos éjszakai futáson vehettek részt a Tokaj by Night Run-on. A profi futókon mellett, hobbi futók, lelkes amatőrök és extrém sportolók is úgy érezték, hogy nem szabad kihagyniuk a térségben is egyedülálló sporteseményt. A Fesztiválkatlanban Straub Dezső koncerttel is készültek a szervezők, akik elégedettek lehettek a közel négyszáz indulóval és a hangulattal is. A legtöbb versenyző Nyíregyházáról érkezett, de Budapestről, Miskolcról, Debrecenből, Sárospatakról és Királyhelmecről is érkeztek résztvevők. Az időjárás miatt a szervezők úgy döntöttek, hogy az 5 kilométeres távot rendezik csak meg, így ezen indulhatott mindenki. Tokaj belvárosát éjszakai fényekben csodálhatták meg a futók, de kamionnal is megvilágították az útvonalat. A fejlámpa is jól jött egyes részeken, így valóban hangulatos volt az esemény. Dr. Újhelyi János, Vitkai Elemér, Vincze Enikő nemcsak jelenlétével, hanem kiváló futásával is emelte az est fényét. Orendi Mihály az esemény fővédnöke örömmel állapította meg, hogy egy újabb nagy nemzetközi verseny van születőben Tokaj városában. A futás abszolút győztese 17:49-es időeredménnyel Bulitka László lett- tudtuk meg a verseny egyik szervezőjétől Pokrovenszki Gergelytől, aki már a jövő évi éjszakai futás mellett már a III. Adventi Futáson dolgozik Fekete Gyula kollégájával egyetemben.