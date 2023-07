A válogatott két győzelem és egy vereség után várta a magyar–szerb közös rendezésű U17-es leány Európa-bajnokság csoportkörének negyedik fordulóját.

A szombati, Románia elleni mérkőzést sokkal jobban kezdték a vendégek, akik az első két szettben összesen huszonnyolc pontot engedtek a hazai együttesnek. A látottak alapján és az eredmény alapján kevesen gondolták, hogy visszakapaszkodik a magyar nemzeti csapat, azonban sikerült. A döntő felvonásban bár többször vezetett, végül alulmaradt Horváth András együttese. A magyar csapat legeredményesebb játékosa ezúttal a Nyíregyházi Sportcentrum 14. életévében járó tehetsége, Pampuch Gréta volt 25 ponttal.

Másnap a százszázalékos mérleggel álló Görögország volt az ellenfél. A vendégek meg is nyerték az első játsz­mát, ám a válogatottunk Pampuch vezérletével 27:25-re, majd 26:24-re megnyerte a következő két szettet. Sajnos csak a pontszerzés sikerült ezen a meccsen is, ugyanis a görögök átvették a mérkőzés irányítását, és ötszettes csatában diadalmaskodtak. A nyíregyházi játékos 23 ponttal volt a mieink legjobbja.

A szakmai stáb – melynek Erdősné Balogh Erika is tagja – a vereség ellenére is büszke lehet a lányokra, hiszen a magyar csapat volt az első, amelyik két játszmát is rabolt a görögöktől.

– A frissesség hiányzott a csapatból – idézi a hunvolley.hu Horváth András szövetségi edzőt. – Szombaton is nagyot küzdöttünk a románok ellen, majd újabb hosszú csatára kényszerültünk, ettől függetlenül megsüvegelendő a játékosok teljesítménye, hiszen az eddig veretlen görögök ellen nyertünk két szettet. A hétfői edzés és pihenés fontos lesz, hiszen mentálisan is fel kell frissülnünk.

Válogatottunk kedden Németország ellen folytatja szereplését, majd szerdán Törökország ellen zárja a csoportkört.