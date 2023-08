Noha Olaszország csak társrendezője a 2023-as női röplabda-Európa-bajnokságnak, a szervezők megadták a módját a keddi nyitómérkőzésnek. A házigazdák az első században megnyitott veronai amfiteátrumban csaptak össze az Inneh-Varga Elizát is soraiban tudó Romániával. A címvédő olaszoknak kellő löketet adott az impozáns látvány és az alkalmi stadionban összegyűlt kilencezer szurkoló, 3:0-ra győztek.

Csütörtökön a magyar válogatott is megkezdi szereplését egy másik házigazda, Belgium ellen.

Tóth Fruzsina

Fotó: Jani_Martin

Szakmáry Gréta már visszavonult a válogatottól, nemzeti együttesünknek így is nyíregyházi csapatkapitánya lesz Tóth Fruzsina személyében. A Fatum-Nyíregyháza saját nevelésű liberója még csak 23 éves, mégis már a negyedik Európa-bajnokságára készül.

Idén új szakmai stábbal, megfiatalított csapattal vágunk neki a kontinensviadalnak.

– Jó hangulatban és kemény munkával telt a felkészülés, minden héten azon dolgoztunk, hogy fejlődjünk minden játékelemben, valamint csapatként is. Készen állunk a csütörtöki mérkőzésre – szögezte le Tóth Fruzsina, majd azt is megválaszolta, hogy éli meg a csapatkapitány szerepét. – A felkészülés nem telt másképpen, mint korábban. Ahhoz, hogy a legjobb formámat nyújtsam, ugyanazt a munkát kell elvégeznem, mint az előző években. Csapatkapitányként persze vannak pluszfeladatok, de nem teherként vagy nyomásként élem meg, hanem megtiszteltetésként, hogy én lehetek ennek a fantasztikus csapatnak a kapitánya.

Nem Fruzsi az egyetlen Fatum-játékos a keretben, ugyanis idén először a már-már tiszteletbeli nyíregyházinak számító Lászlop Alexandrát is meghívták a nemzeti csapatba, és a center bekerült az Eb-keretbe is.

– Leírhatatlan érzés válogatottmezben játszani, a Himnuszt énekelve néhány könnycseppet is elmorzsoltam az első meccsen – árulta el Lászlop Alexandra. – Megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Az elején picit izgultam, viszont bennem volt az is, hogy most van esélyem bizonyítani! Amit a válogatottnál tanultam, illetve tapasztaltam, azt a klubnál kamatoztathatom majd a szezonban. Minden edzés fontos, mert ha minőségi munkát végzünk, akkor nagyobb a valószínűsége annak, hogy a meccsen is jól fogunk szerepelni.

Hozzátette, igyekezett a szakmai stáb taktikai és technikai utasításait betartani, valamint minél gyorsabban beilleszkedni a csapat játékába. Szaszi azt tapasztalta, hogy vannak válogatottak, amelyekkel képesek felvenni a versenyt, de olyan együttesekkel is találkozott, amelyek fizikailag erősebbek, magasabb, dinamikusabb vagy éppen rutinosabb játékosok alkotják a keretét. Válogatottunk a felkészülés alatt nagy hangsúlyt fektetett a védekezésre, ezzel is kompenzálva a magassági hátrányt.

Az Európa-bajnokságon részt vevő együtteseket négy csoportra osztották. A mieink nagyon erős hatosba kerültek, ám Fruzsi azt mondja, hogy a továbbjutás a cél, amihez az első négyben kellene végezni. Három mérkőzésre különösen koncentrál a csapatunk, hogy azokat megnyerve elérjék a célt.

Akárhogy is lesz, az biztos, hogy a két csapattársnak és barátnőnek nagy élmény lesz, hogy együtt szerepelhetnek a kontinenstornán.

Lászlop Alexandra

Fotó: Jani_Martin

– Nagyon örülök annak, hogy ő itt van, a pályán és azon kívül is nagyon sokat segítünk egymásnak, legyen szó bármiről – fogalmazott Tóth Fruzsina. – Elárulhatom, hogy mindenki nagyon szereti őt itt a válogatottban, olyan pozitív energiával rendelkezik, ami nagyon kevés emberben van meg, és ez a fajta energia átlendíthet bennünket egy-egy nehéz pillanaton akár a mérkőzések alatt is.

– Nagyon sokat jelent nekem, hogy ezt Fruzsival együtt élhetem meg – árulta el Lászlop Alexandra. – Bármikor számíthattam rá, de teljes mértékben hagyott kibontakozni. Szerencsére a lányok nagyon kedvesek voltak velem az elejétől fogva, így gyorsan sikerült beilleszkednem. Lelkileg sokat számított nekem és neki is, hogy ott vagyunk egymásnak, bármi legyen is. Akár egy általunk rossznak ítélt edzés után este kibeszélni magunkból a dolgokat, vagy éppen ha a fáradtság miatt kicsit nyűgösebb volt az egyikünk, a másikunk gyorsan átlendítette ezen. Ezek mellett persze a nevetésre és a poénokra is találtunk megfelelő időt.

Csütörtöktől tehát szurkolhatunk a válogatottnak és külön a nyíregyházi játékosoknak, hogy még emlékezetesebbé varázsolják ezt az időszakot.

Röplabda: női Európa-bajnokság

A csoport (Gent)

A magyar válogatott programja

Augusztus 17., csütörtök, 20.00: Magyarország–Belgium

Augusztus 19., szombat, 17.00: Magyarország–Ukrajna

Augusztus 20., vasárnap, 20.00: Magyarország–Lengyelország

Augusztus 22., kedd, 17.00: Magyarország–Szlovénia

Augusztus 23., szerda, 20.00: Magyarország–Szerbia

B csoport (Monza, Torino):

Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Olaszország, Románia, Svájc.

C csoport (Düsseldorf):

Azerbajdzsán, Csehország, Németország, Görögország, Svédország, Törökország.

D csoport (Tallinn):

Észtország, Finnország, Franciaország, Szlovákia, Spanyolország, Hollandia.