A Kisvárda Master Good SE élvonalbeli csapata csütörtökön a negyedik felkészülési mérkőzésén a Békéscsabát fogadta. A hazaiak Siska Pálma hatalmas bombájával szerezték meg a vezetést, utána azonban a vendégek percei következtek. A kisvárdaiak nem találták a ritmust a felállt fal ellen és jó pár labdát el is szórtak. Mindeközben a Békéscsaba négyszer is eredményes volt. A 10. percben mindössze a második találatánál járt a házigazda, a hosszú gólcsendet Mérai Maja törte meg. Szintén az ő találatával egyre zárkóztak, bő negyedóra elteltével Karnik Szabina egalizálta az állást. Innentől felváltva estek a találtok, a 25. percben aztán átvehették volna a vezetést, előbb azonban Akijama hibázott el egy büntetőt, majd Bucsi Lili ziccerben a felső lécre pattintotta a labdát. A harmadik lehetőségüket aztán kihasználták, japán szélsőjük gyors indításból volt eredményes. Volt azonban válasza, nem is egy a viharsarkiaknak, így egygólos kisvárdai hátránnyal vonultak öltözőbe a csapatok.

Fordulás után gyorsan egyenlítettek Mérai Majáék, aztán a vendégek átvették az irányítást és öt góllal megléptek. Józsa Krisztián ki is kérte idejét. A rövid pauza jót tett a csapatnak, Siska Pálma és Karnik Szabina vezetésével fokozatosan zárkóztak, egyenlítettek, majd a vezetést is átvették, amelyet már ki sem engedtek kezünkből a lefújásig.

– Az első félidőben elég pontatlanok voltunk támadásban és a védekezésük sem állt össze. A második félidővel azonban elégedettek lehetünk elsősorban azért, mert volt tartása a csapatnak és hiába voltunk hátrányba, végig küzdöttünk. Aztán mentünk egy hat nullás rohamot, amelyre ellenfelünknek nem volt válasza. Abból a periódusból kell építkeznünk, hiszen akkor mind védekezésben, mind támadásban nagyon szép dolgokat mutattunk és ezeket kell stabilizálnunk a jövőben – értékelte a találkozót Józsa Krisztián vezetőedző.

Szombaton újabb edzőmérkőzés vár a csapatra, az MTK érkezik Kisvárdára.

Kézilabda: felkészülési mérkőzés

Kisvárda Master Good SE–Békéscsaba 29-26 (12-13)

Kisvárda, v.: Rontó, Szanyi. Kisvárda: Mátéfi – Akijama 5/4, Sápi 1, Karnik 8, Siska 5, Bucsi 2, Mérai 3. Csere: Torda (kapus), Kovalcsik 1, Szabó L., Novak, Ajano, Gém 4. Edző: Józsa Krisztián. Kiállítások: 8, illetve 8 perc. Hétméteresek: 6/4, illetve 4/3.