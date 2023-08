A VIDOR keretében vasárnap rendezik meg a III. Nyíregyházi Futófesztivált. 5, 10 és 21 kilométeres táv is választható volt, de jótékonysági futáson is részt vehettek az indulók – a versenyen rajthoz állt Kapu Tibor nyíregyházi űrhajósjelölt is. A szervezők azoknak is kínáltak programokat, akik nem húztak futócipőt: a kicsiket légvár és színezősarok várta, a bevállalósabbak az Extreme Trail Hungary Sportegyesület akadálypályáján tehették magukat próbára. Kovácsovics Fruzsina is koncertet adott.