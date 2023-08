A VIDOR keretében vasárnap 8 órától rendezik meg a III. Nyíregyházi Futófesztivált. 5, 10 és 21 kilométeres táv is választható, de jótékonysági futáson is részt vehetnek az indulók – a versenyen rajthoz áll Kapu Tibor nyíregyházi űrhajósjelölt is. A szervezők azoknak is kínálnak programokat, akik nem húznak futócipőt: a kicsiket légvár és színezősarok várja, a bevállalósabbak az Ext­reme Trail Hungary Sport­egyesület akadálypályáján tehetik magukat próbára. Lesz életmódkockázati felmérés, vérnyomás-, pulzus- és vércukorszintmérés, a nap egyik fénypontjaként, délelőtt 10 órától pedig Kovácsovics Fruzsina ad koncertet. A verseny miatt időszakosan, az egyes futamok időtartama alatt félpályás útlezárásokra kell számítani. A futófesztivál befolyásolja a buszközlekedést is, a szervezők kérik a városlakók türelmét, megértését.