Nemzetközi sporttörténeti konferenciát rendez a Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör Egyesület és a Kárpát-medencei Sport Hagyományőrző Egyesület Tiszavasváriban szeptember 8-án 15 órától a Találkozások Házában.

Szőke Zoltán polgármester és Gazdag József, a házigazda Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör Egyesület elnöke köszönti a vendégeket, akik kulturális összeállítást is láthatnak: Mráz Erzsébet Irma írónő a saját versét adja elő, Rácz Nóra énekel.

Ezt követően több előadás is elhangzik az 58. sporttörténeti konferencián. Szó lesz többek között a Magyarországon megrendezett világbajnokságokról, a párizsi olimpiák magyar hőseiről, a magyarkanizsai birkózóakadémiáról. A csíkszeredai Csiki András azt foglalja össze, hogyan szerepeltek a csiki hokisok az ötkarikás játékokon. Felidézik azon olimpikonok emlékét is, akik még az 1900-as évek elején képviselték hazánkat, valamint lesz egy előadás Olimpiák – vallások – egyéniségek címmel is. Zárszót mond Ráduly Zsolt, Tiszavasvári alpolgármestere és Horváth Vilmos, a Kárpát-medencei Sport Hagyományőrző Egyesület elnöke.