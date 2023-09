A meglepő budafoki fiaskó után nem titkoltan azzal a céllal lépett Jászberényben pályára a Hübner Nyíregyháza BS, hogy kiköszörülje az NB I./B Piros-csoportjának nyitányán elszenvedett csorbáját.

Jobban is kezdte a mérkőzést a szabolcsi egylet, Végső Bálint, majd Bus Iván is betalált a triplavonalon kívülről, ellenben a hazai gárda kissé megkésve, de felvette a ritmust, így nyolc perc játék után már öt ponttal a vendéglátó vezetett. Geiger Bálint azonban megrázta magát, egy duplát és egy hármast is a helyére küldött, ezzel átmenetileg felzárkóztatva a Cápákat. Az ezt követő percekben azonban három mezőnykísérletét is elhibázta a vendég alakulat, így jászberényi előnnyel fordultak a felek a második tíz percre.

Bus két közeli kosarával rajtolt a játékrész, amire egy triplával válaszolt a házigazda. Puskás Artúr tanítványai ekkor talán már elhitték, hogy a kezükben van a mérkőzés, pláne miután Kucsora is betalált kívülről, ezzel ismételten csak nyolc pont felé hizlalva az előnyt. Horváth Ákos egy időkéréssel szakította meg a hazaiak futását, melyet követően Geiger és Völgyi Marcell kettőse vette kézbe az irányítást, pillanatok alatt két pontra visszahozva a Nyíregyházát. A játékrész utolsó két percében összébb rántotta a védekezését a Sharks, labdaeladásokba kényszerítve a házigazdát, melyekből Végső kettő, Bonifert Bendegúz pedig egy triplát küldött a helyére, így a nagyszünetre már nyolcpontos nyírségi előnnyel vonultak a felek.

A harmadik játékrészben próbált ugyan kapaszkodni a házigazda, ám Bonifert gyors egymásutánban szerzett hat pontjának köszönhetően magabiztosan verte ezt vissza a Hübner, s mivel közbe Geiger is a helyére küldött két büntetőt, így tíz pontra hízott a Blue Sharks fórja. A negyed derekán Vaskó György is betalált a periméteren kívülről, de Tarján Izsák is megdobta a maga kosarait, kinyílt az olló, tizennégy pontos előnnyel fordult rá az utolsó felvonásra a cápasereg.

Az utolsó negyedben még egy nagy rohamot indított a Jászberény, vissza is jött tíz pont környékére, ám a mérkőzés végére kicsúszott a lába alól a parketta. A csapatjáték helyett az egyénieskedés vette át a főszerepet, s mivel a vendég egylet összességében sokkal jobban dobta a triplákat, ráadásul a lepattanócsatát is megnyerte – miközben csapatként remekelve, még húszpontos előnynél is vetődtek a játékosok a labda után –, éppen ezért teljesen megérdemelten szerezte meg idénybeli első győzelmét.

Kosárlabda: férfi NB I./B Piros-csoport, 2. forduló

Jászberényi KSE–Hübner Nyíregyháza BS 65–89 (23–17, 17–30, 14–21, 11–21)

Jászberény: Meleg 7, Dunai 4, Rátvay 8, Santiago 7/3, Boka-Magó 2. Csere: Kucsora 17/3, Mester 9/6, Oroszi 3/3, Dékány 6, Horváth 2, Kocza, Pilinszki. Vezetőedző: Puskás Artúr.

Nyíregyháza: Geiger 17/9, Végső 16/12, Szobi, Bus 15/3, Völgyi 5. Csere: Bonifert 13/3, Füzi 3/3, Tarján 6, Magyari, Nagy 8, Vaskó 6/6, Verebélyi. Vezetőedző: Horváth Ákos.

Kipontozódott: Mester (33.), Dékány (34).