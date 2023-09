Vármegyénk mindkét NB III.-as csapata győzelemmel abszolválta a bajnoki pontvadászat nyolcadik fordulóját. A Kisvárda II. egy ugyancsak második számú csapatot, a DVTK II.-t fogadta, s egy végig kiélezett meccs végén, a csereként mindössze egy perccel korábban beálló Pongó-Dankai révén otthon is tartotta a három pontot, így immáron hét meccs óta veretlen.

Fegyelmezettek voltak

– Már a meccs előtti összeállításoknál kiderült, hogy ezúttal csak a szenvedély az édes kevés lesz – mondta a lefújást követően a Kisvárda II. trénere, Gerliczki Máté. – Taktikailag is nagyon fegyelmezettnek kellett lenni, és mindent be kellett tartani, amit gyakoroltunk a héten és megbeszéltünk a mérkőzés előtt. Ezekkel maradéktalanul elégedettek lehetünk. Gratulálok a játékosoknak és a kollégáknak is ehhez a nagyon nagy győzelemhez!

Hat bajnoki után tudott újra nyerni a Sényő, amely a Gyöngyöst fektette két vállra.

– A kitűzött célt teljesítettük, azaz a lefújás pillanatában a Sényő neve mellé írták be három pontot – értékelt megkeresésünkre Fiumei Viktor a sényői edzőpáros tagja, aki Imrő Lászlóval közösen irányítja a csapat munkáját. – Ez volt az a meccs, amelyen jóval nagyobb arányú győzelmet is arathattunk volna, ám az utolsó negyedórában a semmiből talált egy gólt a Gyöngyös, majd Szondi kiállítása miatt emberhátrányba kerültünk, az ellenfél pedig ezt követően hatalmas nyomást helyezett ránk. Szerencsére a védekezésünk jól szervezett volt, amikor pedig átjutottak rajtunk, akkor a cserekapusunk, Krizsanovszki Ádám mutatott be egy elképesztően nagy bravúrt, így megnyertük az összecsapást és itthon tartottuk a pontokat.

Labdarúgás: NB III., Észak-keleti csoport

A bajnokság állása

1. Putnok 8 7 1 - 24-6 22

2. Cigánd 8 5 3 - 15-2 18

3. Kisvárda II. 8 5 2 1 17-11 17

4. DVSC II. 8 4 2 2 14-12 14

5. DEAC 8 4 2 2 12-10 14

6. Tiszaújváros 8 3 2 3 9-9 11

7. Eger 8 3 2 3 8-13 11

8. Karcag 8 3 1 4 14-13 10

9. Újpest II. 8 3 1 4 11-14 10

10. REAC 8 3 1 4 12-17 10

11. Hatvan 8 2 4 2 12-13 10

12. DVTK II. 8 3 - 5 12-14 9

13. Sényő 8 2 3 3 14-17 9

14. Salgótarján 8 1 4 3 7-13 7

15. Tiszafüred 8 1 2 5 10-16 5

16. Gyöngyös 8 - - 8 6-17 0