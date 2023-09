Több mint nyolcezer néző volt kíváncsi a labdarúgó NB I. hetedik fordulójának záró mérkőzésére. Már csak azért is volt érdekes ez a találkozó, mivel mindkét csapat vezetőedzője debütált a bajnokságban – a Fradit szeptember 4-től irányító Dejan Sztankovicsnak, valamint a Kisvárda élére egy nappal korábban kinevezett Mátyus Jánosnak is ez volt a tűzkeresztsége. Egyik gárda sem várta a legjobb előjelekkel a kezdő sípszót, a zöld-fehér gárdát a sérülések, míg a rétközi egyletet egy vírushullám, na meg a Várdai Stadion használhatatlansága hátráltatta.

Hatalmas elánnal kezdett a Ferencváros, amely az első játékrészben kontrollálta az összecsapást, volt olyan periódusa a meccsnek, amikor a Kisvárda a saját térfeléről sem tudta kihozni a labdát. Számos helyzet alakult a vendég kapu előtt, ám Danijel Petkovics, na meg a védelem sokáig jól állta a sarat. Aztán a félidő hajrájában egy jobbról érkező szögletnél Lisztes Krisztián szakadt el a védőjétől és fejelt hat méterről a kapuba.

Hármat cserélt a félidőben Mátyus János, ez pedig meglátszott a folytatásban, határozottabbá, összeszedettebbé vált a Kisvárda, amit mi sem jelzett jobban, minthogy többször is eljutott a piros mezes alakulat Dibusz Dénes kapujáig. A 77. percben a válogatott hálóőr hatalmas bravúrt mutatott be, amikor Mario Ilievszki lövését tolta rá a kapufára. Az utolsó percekben is adódtak még helyzetek mindkét oldalon, ám végül maradt az 1–0-s végeredmény.

Labdarúgás: NB I., 7. forduló

Ferencvárosi TC–Kisvárda Master Good 1–0 (1–0)

Groupama Aréna, 8127 néző, v.: Bogár (Becséri, Berényi).

Ferencváros: Dibusz – Makreckis, Wingo, Abena (Civic, 80.), Ramírez, Sigér, Zachariassen, Abu Fani (Ben Romdhane, 59.), Lisztes (Botka, 59.), Varga (Pesic, 64.), Marquinhos. Vezetőedző: Dejan Sztankovics.

Kisvárda: Petkovics – Stefan (Navratil, a szünetben), Kovacic, Jovic, Lippai, Körmendi (Vida, a szünetben), Melnyik, Cipetic, Makowski (Camaj, a szünetben), Czékus (Ilievski, 64.), Mesanovic (Balogh, 77.). Vezetőedző: Mátyus János.

Gól: Lisztes (44.).