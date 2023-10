Fordulatos mérkőzésen játszott döntetlen szombaton a Kisvárda Master Good SE szombaton a Moyra-Budaörs vendégeként (29–29). A szintén döntetlen első félidőt követően a rétköziek remek második félidőt produkáltak, így az 51. percben már hat gól volt az előnyük, karnyújtásnyira kerültek a két pont megszerzéséhez, aztán három perc alatt lerombolták, amit addig felépítettek. Az utolsó percben egyenlítettek és a hazaiaknak volt még ideje az ellentámadásra, Mátéfi Dalma azonban szélső ziccert hárított, így maradt a pontosztozkodás.

– Az első félidő alapján a Budaörsnek állt a találkozó, annak ellenére, hogy jó volt a védekezésünk – kezdte értékelését Józsa Krisztián, a Kisvárda Master Good SE vezetőedzője. – Tudtuk, támadásban sok keresztmozgással befelé fognak játszani és nem támadják az egyes és kettes közötti területet, viszont sokat passzolnak majd szélre, ezért a szélsőiknek csak a saját emberükkel kellett foglalkoznia. Ezeket jól meg is szűrtük és eredményesen tereltük be őket a középső területekre. Támadásban viszont kicsit lassúak voltunk, és először nem voltak meg a helyzeteink. Arra törekedtünk, hogy a két hármas védőjük feletti területeken az átlövőink legyenek eredményesek, ez működött is egész mérkőzésen.

A második félidő elején tíz perc alatt három gólos előnybe került a Kisvárda, erre a tőlük megszokott taktikai elemmel válaszolt a Budaörs.

– Ahogy az várható volt, jött a hét a hat elleni játékuk, amelyből mi jöttünk ki jobban, ha kaptunk is belőle gólt, sikerült válaszolnunk, ezt úgymond nullára lehoztuk – reagált a felvetésre Józsa Krisztián. – A hajrában kihagytunk két büntetőt, volt három olyan lövésünk, amelyet könnyedén fogott meg a kapusuk, ezek után ők rendre eredményesek voltak. A vezetést is átvették, így az utolsó percre fordulva náluk volt a lélektani előny. Az pedig, hogy utána még sikerült egyenlítenünk, majd kivédekeznünk az ellentámadást, a mi tartásunkat dicséri. Ha a mérkőzés egészét és annak alakulást nézzük, véleményem szerint értékes egy pontot szereztünk – zárta Józsa Krisztián.

A bajnokság állás

tabella forrása: mksz.hu