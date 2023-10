Az International Dance Competition világbajnokságon a nyíregyházi Street Dance School diákjai hihetetlen eredményt értek: hét világbajnoki címet hoztak haza! A hét arany- és egy bronzérem nemcsak a diákok tehetségét, hanem az iskola szakértelmét és elhivatottságát is tükrözi. Ráadásul nemzetközileg is hatalmas elismerés, hogy tizennyolc ország 2700 produkciója közül bekerültek a top 30-ba, bizonyítva, hogy a nyíregyházi Street Dance School kiváló intézmény a tánciskolák világában.

– Nagyon keményen dolgoztak a fiatalok az elmúlt egy évben. Három nemzetközi (Kassa, Zágráb, Prága) versenyt megnyerve jutottak el a világbajnoki cím megszerzéséig. Az alázat és a szeretet kulcsfontosságú ebben a sikerben, az iskola diákjai hajlandók rengeteg munkát elvégezni, hogy fejlődjenek – mondta Kulcsné Nagy Mária, a tánciskola vezetője. – Az oktatók és a diákok közötti kölcsönös tisztelet és szeretet pedig azt eredményezi, hogy egy erős közösség alakul ki az iskolában.

Izgalmas versengés

A gyerekek négy nappal a verseny előtt már megérkeztek Novalja városába. Az első napon felvonuláson vettek részt a magyar delegáció tagjaival, utána folyamatosan edzettek a bajnokságig. A versenynapon a produkciók előadása után 3 koreográfia jutott be a legjobb 30 produkció közé a Girls Generation formációval, Gerliczki Petra és Mózer Anna táncával. Ezekben a sikerekben nemcsak a diákok, hanem a családok is fontos szerepet játszanak. A támogató családi háttér, a biztatás és a megértés nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a diákok képesek legyenek teljes erőbedobással tanulni és versenyezni.

Az elért eredmények ellenére a nyíregyházi Street Dance School nem áll meg, továbbra is azon dolgozik, hogy még több diákjuk érjen el ilyen sikereket Daruková Marianna Letícia, Nagy Petra és Diósi Laura edzők és koreográfusok segítségével.

Nincs megállás

– A hét világbajnoki cím csak a jéghegy csúcsa, ami mögött szorgalom, kitartás és egy erős közösség munkája áll. Büszkék lehetünk rájuk, és várjuk, hogy lássuk, milyen csodákat érnek el a jövőben – számolt be lapunknak a nagyszerű eredményről Kulcsné Nagy Mária, a tánciskola vezetője. KM

Eredmények

Hip-hop junior solo kategória: 1. Gerliczki Petra: Alive; Mózer Anna: Pop star

MTV show kategória: 1. Vincze Talia: Squid Game

Hip-hop felnőtt solo kategória: 1. Daruková Marianna Letícia: Kinjabang

Fusion felnőtt solo kategória: 1. Daruková Marianna Letícia: Style Queen

MTV show junior duo kategória: 1. Vincze Talia – Kovics Lili Kata: Gucci

MTV show junior formáció kategória: 1. Girls Generation: Unholy MTV show junior solo kategória: 3. Kovics Lili Kata: Are you Ready