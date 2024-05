Több mint másfél évvel ezelőtt országos sajtóvisszhangot váltott ki egy brutális bűncselekmény: Sz. D. többször is megszúrta a személyi edzőként dolgozó feleségét, aki csak azért élte túl a támadást, mert halottnak tettette magát, s ki tudott menekülni a lakásból. A nyakából és a hasából is ömlött a vér, ennek ellenére képes volt átugrani egy kerítésen, és segítséget kért, az életét csak a gyors orvosi beavatkozás mentette meg. A fitneszmodell K. I.-t nagyon sokan ismerik, így az üggyel folyamatosan foglalkoztak a rádiók, televíziók, s természetesen lapunk is. Az eljárás csütörtökön egy fontos szakaszához érkezett: nem jogerős ítéletet hirdetett dr. Polyák Mónika tanácsa. E szerint Sz. D-nek 17 évet kell fegyházban töltenie, s nem bocsátható feltételes szabadságra.

Tündérmesének indult

Az eljárás során a bíró, az ügyész, a sértetti képviselő és a meghatalmazott védő is arra próbált választ kapni: mi vezetett a kis híján végzetessé vált nap reggeléig? Magát a bántalmazást Sz. D. is elismerte, de a vádiratban foglaltakkal szemben azt hangsúlyozta: nem akarta megölni a feleségét, az aznap hajnalban történt események váltották ki belőle azt a féktelen dühöt, ami miatt nem volt ura a cselekedeteinek. Vallomásaiban és az utolsó szó jogán is bocsánatot kért a feleségétől, és azt mondta, szeretné jóvátenni a történteket. Pedig a történetük úgy indult, mint egy tündérmese: az edzőteremben ismerkedtek meg, a szerelemből házasság lett, 2021 elején pedig megszületett a kislányuk. Ám nem sokkal ezután a kapcsolatuk megromlott: a férfi szerint a felesége pár hónappal a szülés után vissza akart menni dolgozni, nem foglalkozott eleget a kislánnyal, s őt is hanyagolta. Sokat veszekedtek, 2022 júniusában pedig a nő elköltözött közös lakásukból. Az ítéleti tényállás szerint a férfi ezt nem tudta elfogadni, folyamatosan hívogatta, hogy ellenőrizze. 2022. szeptember 30-án hajnali fél ötkor a nyírteleki lakásukba hívta a feleségét. Amikor a nő odaért, Sz. D. azt követelte, árulja el, hol töltötte az előző estét, majd húsklopfolóval és késsel is bántalmazta: hátba és nyakon szúrta. K. I. halottnak tettette magát, Sz. D. pedig megpróbálta felvágni az ereit. Az asszony kimenekült a lakásból, és még volt annyi ereje, hogy segítséget kérjen a szomszédjától. Sz. D. azt mondta, csak a kihallgatása során szembesült a szörnyűséggel, amit az ellen a nő ellen követett el, aki a gyermeke anyja, és akit a legjobban szeret.

Téves észlelések

Kórlélektani szempontból ép személyiség, aki az indulati hatás következtében beszűkült tudatállapotba került, a beszámítási képessége azonban nem volt korlátozva a tette elkövetésekor – így foglalható össze az az igazságügyi elmeorvosi szakértői vélemény, amit dr. Dobra Mária és dr. Bárdos Lajos Sz. D-ról készített. Azt mondták: a férfi túlérzékeny személyiség, aki megpróbálja uralni a helyzeteket, a párkapcsolatában szerzett kudarcélmények miatt pedig felgyülemlett benne a feszültség – ez robbant ki belőle azon a bizonyos reggelen. – A felesége nem az ő elképzelései szerint bánt a pénzzel, és nem úgy viszonyult a kislányukhoz, mint ahogy ő szerette volna, ez pedig dühöt váltott ki belőle. Az, hogy ilyen brutálisan támadott rá arra a nőre, akit állítása szerint a legjobban szeretett a világon, erkölcsi érzéketlenségre és torzulásra utal. Igazságot akart szolgáltatni, és bár képes lett volna kontrollálni a cselekedetét, nem tette – mondták a szakértők, akik szerint a férfi féltékenysége kóros belső sugalmazásokra és téves észlelésekre épült.

Szertefoszlott remények

A múlt héten a perbeszédében dr. Halász Ágnes főügyészségi ügyész kijelentette: Sz. D. szándéka a felesége megölésére irányult. A vádlott erős felindulásra hivatkozott – az ügyész szerint ez nem áll fenn, hiszen annak kritériuma a méltányolható ok és az azonnaliság, itt azonban egyik sem állapítható meg. A különös kegyetlenség, mint minősítő körülmény azonban igen: a férfi rendkívüli szenvedést okozott a feleségének, ezt az erőbehatások mértéke és száma is alátámasztja. Dr. Balla Lajos, Sz. D. meghatalmazott védője leszögezte: azt, amit a védence tett, megbocsáthatatlannak tartja, de fontos megvizsgálni, miért éppen azon a napon robbant ki a férfiból a fékevesztett düh. – Úgy tűnt, menthetetlen a kapcsolatuk, szeptemberben azonban elindult köztük egy békülési folyamat. Ám az újrakezdés reménye egyetlen pillanat alatt szertefoszlott, amikor hajnalban meglátta a nőt azzal a férfival, akiről korábban azt gyanította, hogy a felesége megcsalja vele. Azonnal meg akarta oldani ezt a problémát és beszélni akart a nővel, aki letagadta, hogy látták volna egymást. Ez volt az a külső körülmény, ami kiváltotta a dühét, s emiatt nem tudta már kontrollálni a tetteit. Az ügyvéd azt mondta, emiatt megállnak az erős felindulás törvényi feltételei.

A középmértéknél súlyosabb

A csütörtöki ítélethirdetésen dr. Polyák Mónika törvényszéki bíró azt mondta, a tanúvallomásokat, a szakértői véleményeket és a telefonok cellainformációit figyelembe véve és mérlegelve a bíróság nem tudta elfogadni Sz. D. védekezését, ami szerint a tettét erős felindulásból követte el. A férfit különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés kísérletében mondta ki bűnösnek és 17 év fegyházban letöltendő szabadságvesztésre ítélte. A bíró azt mondta, Sz. D. megbánó magatartása nem volt őszinte: az öngyilkossági szándéka nem volt komoly, az eljárás során pedig a feleségét és az asszony barátnőit hibáztatta a történtek miatt. Enyhítő körülményként értékelte a vádlott büntetlen előéletét, a ténybeli beismerő vallomását és azt, hogy egy kiskorú gyermek eltartásáról kell gondoskodnia, és súlyosítóként, hogy a tettét a hozzátartozója sérelmére követte el, maradandó sérülést okozott, s ide sorolta a kitartó szándékot is, amivel a férfi a feleségét bántalmazta. Ezek miatt szabott ki a középmértéknél – ez 15 év lett volna – súlyosabb büntetést, amit az ügyész tudomásul vett, s ami ellen eltérő minősítés és enyhítés érdekében a vádlott és a védője is fellebbezett.