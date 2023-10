A kisvárdai Szent László Katolikus Gimnázium tornacsarnoka adott otthont a 2023-as Művészi Kerékpáros Világkupa harmadik fordulójának. A versenyen nyolc nemzet közel negyven sportolója mérte össze a tudását.

Német fölényt hozott a viadal

A hivatalos megnyitóünnepséget követően, a kerékpárosokra irányult a figyelem. A vegyespárosoknál, ahol nincs megkötés a női és-vagy a férfi résztvevők között, a német Nico Rödiger, Lea-Victoria Styber alkotta kettős diadalmaskodott az ukrán duó, nevezetesen Kristina Kopor és Stanislav Bodnar előtt.

A női párosok számában ugyancsak német sikernek tapsolhatott a nagyérdemű, miután Annice Niedermayer és Jessie Hasmüller érdemelte ki az aranyérmet. Mögöttük a svájci Larissa Tanner, Simona Lucca duó lett a második, míg a dobogó legalsó fokára az ugyancsak svájci Sina Bagli és Julia Hammerli alkotta csapat fért oda. A magyarok – Sárközi Anna és Pöhr Anita – az ötödik helyen végeztek.

A női négyesek viaskodásában szintúgy a sportág nagyhatalma, a német kvartett érdemelte ki a legnagyobb elismerést. A Tijem Karatas, Annika Rosenbach, Stella Rosenbach és Milena Schwarz összetételű sor nagy fölénnyel diadalmaskodott a svájci alakulatokat megelőzve.

Az esemény fénypontja mint mindig, ezúttal is a női, majd pedig a férfi egyes küzdelmei voltak. A hölgyeknél kisebb meglepetésre a svájci Alessa Hotz győzött, a világkupa-sorozat éllovasát, a német Ramona Dandlt megelőzve – a harmadik helyet Dandl honfitársa, Lara Füller szerezte meg. A magyarok közül Hugyecz Zsófia a nyolcadik, míg Sárközi Anna a kilencedik helyen zárt.

A világbajnok is brillírozott

A férfiaknál nem született meglepetés, a szám világbajnoka, a német Lukas Kohl magabiztos sikert aratott, maga mögé utasítva a spanyol Emilio Arellanót és a német Philipp-Thies Rappot. Varga Csaba az ötödik, Marosi Áron pedig a hatodik helyen végzett.

– Azt gondolom, hogy egy nagyon sikeres, élményekben gazdag versenyt tudhatunk magunk mögött – értékelte lapunk megkeresésére a világkupát dr. Vasasné Lengyel Lívia főszervező. – Rengeteg elismerést kaptunk, a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) svájci főbírója is elégedett volt. Az edző és a főpálya minőségét is megfelelőre értékelte, de a szakág sztárja, a német Lukas Kohl is megdicsért bennünket.

Ami a magyar versenyzők teljesítményét illeti, nem volt hibátlan egyikőjük kűrje sem, ellenben remekül szerepeltek, minek eredményeképpen Hugyecz Zsófia a világkupa összetettjének a hetedik, Varga Csaba pedig a negyedik helyéről várhatja a zárófordulót, ami elismerésre méltó.

Vannak tervek a jövőre nézve

– Szeretném, ha lenne ennek az eseménynek folytatása. Jó lenne egy magasabb rangú versenyt megszervezni valamikor 2025-ben vagy 2026-ban. Az elsődleges cél persze továbbra is az, hogy népszerűsítsük ezt a sportágat. Lassan a kisvárdai művészi kerékpárosok is odaérnek korban, hogy a junior világversenyekre kvalifikálhassanak és természetesen azon vagyunk, hogy a mi sportolóink is tényezői legyenek ennek a szakágnak. Azt, hogy van hová eljutni, mi sem bizonyítja jobban, minthogy a napokban együttműködési megállapodást írtunk alá a Fővárosi Nagycirkusszal, akik ugyancsak látnak fantáziát a teremkerékpározásban – zárta gondolatait dr. Vasasné Lengyel Lívia.

A 2023-as világkupa-sorozat november 25-én, a belga Merelbekében zárul.