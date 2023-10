Mint arról korábban beszámoltunk, játékra alkalmas állapotba került a kisvárdai Várkerti Stadion gyepszőnyege. Révész Attila sportigazgató elmondta, olyan mértékű volt a fertőzés, hogy elkerülhetetlenné vált a teljes talajcsere, de a kivitelező cég vállalta, hogy 21-én a Kisvárda fogadhatja a Mezőkövesdet. Addig azonban még vár egy idegenbeli meccs a csapatra, pénteken ismét Fejér vármegyébe szólítja a kötelesség Mátyus János csapatát, ezúttal a felcsúti Pancho Arénában a Puskás Akadémia lesz az ellenfelük.

A hazaiak tizenkét pontot gyűjtöttek eddig és a hetedik helyről várják a mérkőzést. Köszönhető ez eddigi hullámzó teljesítményüknek, Hornyák Zsolt alakulata képes a bravúrokra, de meglepő vereségeket is szenvedtek már, három ponttal tértek haza Groupama Arénából, viszont hazai pályán kikaptak a Pakstól és legutóbb csak egy pontot szereztek a bukdácsoló Zalaegerszeg otthonában.

– Nagyon erős a keretük és divatos szóval élve pragmatikus futballt játszanak. Az ellenfél hibáira várnak és megpróbálják azt kihasználni – méltatta aktuális ellenfelüket Mátyus János, a Kisvárda Master Good vezetőedzője. – éppen ezért nagyon fontos lesz, hogy a lehető legkevesebbet hibázzunk – tette még hozzá.

A nemrégen kinevezett szakember harmadik élvonalbeli mérkőzésére vezényli a rétközieket. A Ferencváros elleni mérkőzéshez képest négy helyen változtatott kezdőcsapatán a legutóbbi, székesfehérvári találkozón.

– Idény közben érkezni soha nem ideális, de most már teljesen megismertem a keretet és Révész Attila sportigazgató személyében van is segítségem. Elég sok egészségügyi gonddal küszködünk még mindig és ez is befolyásolja az aktuális összeállítást. Ettől függetlenül a lehető legjobb összetételben fogunk játszani – reagált a felvetésre a vezetőedző.

A csapat Fehérváron az első fél órában mutatta azt a karakterét, amelyet Mátyus János elképzelt, agresszíven letámadták ellenfelüket már a középpályán, vagy az ellenfél térfelén, megakadályozva ezzel kreatív támadásépítéseiket.

– A vezetőség külön kérése volt, hogy a csapat térjen vissza az erőszakos, jó értelembe vett agresszív futballhoz, amely korábban jellemezte. Az gondolom, hogy ebben léptünk előre és pénteken egy nagyon vagány Kisvárdát láthatnak majd a nézők. Bízom benne, hogy képesek leszünk a pontszerzésre, de a győzelem sem elképzelhetetlen – zárta Mátyus János.