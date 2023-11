Két és fél hét szünet után szombaton játszott ismét bajnoki mérkőzést a Kisvárda Master Good SE, Karnik Szabináék a Fehérvárt fogadták. A találkozó pikantériáját az adta, hogy a hazaiak vezetőedzője, Józsa Krisztián az előző idényben még a Fejér vármegyeiek kispadján ült. Nagy elánnal vetették bele a küzdelembe a csapatok, felváltva estek a találatok, kisvárdai oldalon Kovalcsik Bianka volt a gólfelelős, a vendégeknél Takó Viktória és Tamara Szmabjan termelték a gólokat. A félidő közepén aztán változott a játék képe, kimaradtak a kisvárdai helyzetek, hol a kapusban akadt el a labda, hol a kapufán csattant. Ezt kihasználva pedig előbb egyenlített Horváth Roland együttese, majd a vezetést is átvette. Még mielőtt jobban elléptek volna, Józsa Krisztián kikérte első idejét. A rövid pauzát követően állandósult a két három gólos vendég vezetés, hogy nem lett több, az a hetest védő Mátéfi Dalmának köszönhető. A játékrész hajrájában ismét felváltva voltak eredményesek a csapatok, így három gólos hazai hátránnyal vonultak öltözőbe a felek.

Fordulás után sem csökkent a hátrány, mert védelmüket könnyedén átjátszották, pontatlan lövéseik pedig nem okoztak gondot a remek napot kifogó Tóth Nikolettnek. Aztán ritmust váltott a Kisvárda gyorsan vitte fel a labdát a rendezetlen Fehérvári védelemre és megkezdte felzárkózást, Karnik Szabina találatával már csak egy volt közte, Makó Zoé pedig kiegyenlített, a vezetést is átvehették volna, Tóth azonban továbbra is parádézott. Vészesen közeledett a végjáték és vendégek stabilan tartották előnyüket, nyolc perccel a vége előtt a Kisvárda mestere ismét magához rendelte övéit. Az idő a hazaiak ellen dolgozott, akik sietették a támadásbefejezéseket, amelybe így sok pontatlanság csúszott. Mátéfi Dalma védése után felcsillant a remény az egyenlítésre. Erin Novak bedobta a hetest, egy perc volt hátra és egyel vezetett a Fehérvár, de ők támadtak, gólt azonban nem dobtak. Ellentámadásra viszont már nem volt idő, így a Fehérvár elvitte a két pontot.

Kisvárda Master Good SE–Alba Fehérvár KC 30–31 (14–17)

Kisvárda, 350 néző, v.:Nagy, Túróczy.

Kisvárda: Mátéfi – Gém 2, Karnik 7/1, Kovalcsik 4, Szabó L., Juhász 4, Mérai 4. Csere: Torda (kapus), Makkai, Bucsi 1, Siska 1, Novak 4/1, Akijama 1, Makó 2. Vezetőedző: Józsa Krisztián.

Fehérvár: Tóth N. – Zrnic, Szmbatjan 9/1, Kövér, Besszer 5, Sulyok, Takó 6. Csere: Utasi 5, Afentaler 5/1, Kocsis, Szemes 1. Vezetőedző: Horváth Roland.

A mérkőzés alakulása. 4. perc: 3–2, 10. p.: 6–5, 17. p.: 7–10, 24. p.: 10–14, 29. p.: 13–17, 38. p.: 18–22, 42. p.: 23–23, 49. p.: 24–26, 56. p.: 28–29.

Kiállítások: 6, illetve 14 perc. Hétméteresek: 3/2, illetve 3/2.

Mesterszemmel

Józsa Krisztián: – Amit megbeszéltünk, abból nagyon keveset sikerült megvalósítanunk. Ami eddig az erényünk volt, a harcos, kemény védekezés, abból csak nyomokban láttam valamit a második félidőben. Támadásban pedig kulcsszituációkban hibáztunk. Az a csapat nyert, amelyik többet tett a győzelemért.

Horváth Roland: – Nagyon örülök a győzelemnek, nagyon megérdemelte már ezt a sikert a társaság. Egy jó csapat otthonából sikerült elhoznunk a két pontot, ebből erőt meríthetünk a folytatásra.