Közel két éve nincs köztünk Kósa János, a Nyírség FC egykori elnöke, vármegyénk labdarúgóéletében azonban fennmarad a szakember neve, köszönhetően többek között a róla elnevezett emléktornának. A háromnapos, egymillió kétszázezer forint összdíjazású teremlabdarúgó viadalt – amely vármegyénk egyik legnagyobb labdarúgó tornája – második alkalommal rendezték meg. A fináléban a Szatmár Tiber elnevezésű együttes 2–0-ra legyőzte a Nyírség FC gárdáját.

A II. Kósa János Emléktorna hozta az első torna színvonalát, és talán felül is múlta azt. Kósa Márk és Szabó Dávid szervezőktől megtudtuk, hogy az esemény alatt számos pozitív visszajelzés érkezett, ami elismerése volt a szervezők munkájának és a résztvevő csapatok kiemelkedő teljesítményének is. Mint mondják, külön öröm, hogy nemcsak vármegyénkből, hanem az ország különböző pontjairól érkeztek csapatok, amely tovább növelte a torna rangját és színvonalát.

– Több csapatban is egykori vagy jelenlegi, első-, és másodosztályú labdarúgók, valamint futsal játékosok szerepeltek, így a játék színvonalára nem lehetett panasz. Izgalomban sem volt hiány, hiszen az utolsó pillanatokig kiélezett mérkőzéseket több esetben is büntetőpárbaj döntötte el. A háromnapos eseményt a helyszínen több száz néző, a döntő nap élő közvetítéseit pedig több ezer ember követte figyelemmel okos eszközeik segítségével. Az emléktornát egy gálamérkőzés színesítette, amin a Nyíregyházi Spartacus egykori játékosai csillogtatták meg el nem múló tudásukat. Reméljük, hogy ezzel a tornával Kósa János számára méltó emléket tudtunk állítani, és jövőre is igény lesz a torna létrehozására – tette hozzá Kósa Márk.

A gálameccsen a tavalyihoz hasonlóan 2–1-re nyert a Spartacus, a győztes csapat találatait Ádámszki Róbert és Márton István szerezte, míg a Nyírség gólját Lippai Imre jegyezte.

II. Kósa János-emléktorna

A torna végeredménye: 1. Szatmár Tiber, 2. Nyírség FC, 3. BallaBau Team, 4. Koroknai Autósiskola.

Különdíjasok

A torna legjobb játékosa: Pankotai István (Szatmár Tiber). Legjobb kapus: Budaházi Milán (Nyírség FC). A döntő legjobb játékosa: Makay Zoltán (Szatmár Tiber). Legjobb húsz éven aluli játékos: Sógor Csaba (Vadász Presszó). Kósa János-emlékdíj: Bakó Tamás (Szatmár Tiber). Legrutinosabb játékos: Szűcs László (Koroknai Autósiskola). Fair Play-díj: Csak együtt.