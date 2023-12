A sportban sok esetben nehéz naptári évet értékelni, hiszen a legtöbben szezonokban gondolkodnak, mi mégis megkíséreltük, hogy a 2023-as esztendő összefoglalására kérjünk meg kiváló sportembereket.

Mozgalmas éve volt a Nyíregyházi Kosársuli tehetségének, Dobó Lillának.

Dobó Lilla

Forrás: FIBA

– Nagyon szívesen emlékszem vissza az utolsó juniorszezonomra, aminek végén ráadásul az egyesületünk megrendezte a B döntőt – tekintett vissza a 18 éves kosaras. – Szerettük volna ezt megnyerni, sajnos nem sikerült, de a „maradékból” kihoztuk a legtöbbet. Az NB I.-ben elértük a rájátszást, ami szintén nagy teljesítmény, mert a miénk egy kisebb klub, ez az eredmény velem marad egész életemben. Utána következett a válogatott-időszak. Meghatározó volt számomra az U18-as Európa-bajnokság, mert kezdő voltam, számítottak rám, a stáb közölte is velem, hogy fontos vagyok a csapatnak. Ezt követően adódott a lehetőség, amiről álmodni sem mertem: kimehettem Amerikába a Basketball Without Borders-program keretein belül.

A nyíregyházi játékosra 2024-ben is fontos események várnak.

– Érettségi után szeretnék jövőre egyetemre menni és mellette A csoportos csapatban kosárlabdázni Budapesten. Amíg a Nyíregyházi Kosársuli játékosa vagyok, addig szeretnék minél jobb eredményeket elérni a klubbal, hogy jó szívvel búcsúzzak, és lépjek a következő szintre. Emellett szeretnék az U20-as válogatottba is bekerülni – tette hozzá Lilla.

A Fatum-Nyíregyháza röplabdázója, Lászlop Alexandra számára is meghatározó élmény volt, hogy idén bemutatkozhatott a nemzeti csapatban.

Lászlop Alexandra

Fotó: Jani_Martin

– Nagyon hálás vagyok a lehetőségért, boldog voltam, amikor behívtak – fogalmazott a center. – Reménykedtem abban, hogy néhány pont erejéig fent lehetek majd a pályán, az, hogy kezdő is lehettem egy Európa-bajnokságon, az egyik legszebb pillanatom 2023-ban.

– A változás és a fejlődés – árulta el, számára mi jellemzi legjobban az évet. – Egy sportoló élete nem csak a sikerről szól, és abszolút nem egyszerű. Magammal szemben nagyon szigorú vagyok, és maximalista. Idén nagyobb figyelmet fordítottam a mentális egészségemre, több könyvet is olvastam, illetve sok emberrel beszélgettem. Ez az első lépés volt, aminek révén változtam, a meglátásom is változott, ennek köszönhetően pedig fejlődtem, és örülök annak, amit eddig elértem. Ezen az úton szeretnék továbbhaladni! Személyes céljaim között szerepel, hogy minél több könyvet olvassak, nem titkolt vágyam emellett, hogy újra kerettag legyek a válogatottban, a klubbal pedig szeretném, ha az első háromban végeznénk akár a kupát, akár a bajnokságot tekintve!

Sokáig úgy tűnt, hogy az év sikersztorija Kovács Richárdé, hiszen az NYVSC-Big Boxing ökölvívója az Európa Játékokon nyújtott fantasztikus teljesítményével kvótát szerzett a 2024-es párizsi olimpiára! Sajnos az év vége mégsem úgy alakult, hogy a kiváló bokszoló pozitívan emlékezzen 2023-ra.

– Az év elején hosszú felkészülést teljesítettem, majd az Európa Játékok volt az első kvalifikáló verseny az olimpiára, amin sikerült is kvótát szereznem. Gyerekkorom óta ez volt az álmom, a siker olyan öröm volt nekem és a családomnak is, amit nem lehet leírni – árulta el Kovács Richárd. – A kvalifikáció után pihenés várt rám, de sajnos az öröm tragédiává alakult az év végén, mert elveszítettem a nővéremet. Minden hazai versenyemen ott volt, és szurkolt nekem, nem volt lelkierőm ahhoz, hogy részt vegyek az országos bajnokságon úgy, hogy nem hallom az ő hangját. Nagyon nehéz időszak ez most a családunknak. Január 16-án kezdődik a Bocskai-emlékverseny, az edzéseket már elkezdtem, igyekszem összeszedni magam!