A Contitech Magyarország Kft. és jogelődjei több évtizede támogatják a helyi sportéletet és a helyi közösségeket. A cég 2015 óta a névadó szponzora a megújult Arénának, emellett több mint 50 TAO-programot támogattak és támogatnak együttműködés keretében, jelentősen hozzájárulva ezzel a helyi utánpótlás képzéshez és a sportlétesítmények fejlesztéséhez. Ennek a jegyében bővítették ki ezt a tevékenységet, a jövőben Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kosárlabda Szövetség szakmai felügyelete alatt folyó utánpótlástornákat is támogatja a cég. Erről tájékoztatták a sajtó képviselőit kedden.

– Örömmel vettük a megkeresést, és büszkén támogatjuk a jövő januárban rajtoló U10, 11 és 12-es korosztály bajnokságait – mondta Adorján Zoltán, a Contitech Magyarország Kft. ügyvezetője. – Cégünk négy alapérték mentén dolgozik, ezek a bizalom, a cselekvés szabadsága, az egymásért, és a versenyszellem. Ezek az értékeket a csapatsportokban, így a kosárlabdában is megtalálhatók, ezért nagy lelkesedéssel álltunk a kezdeményezés mellé, mert szinkronban vannak a mi értékeinkkel – tette még hozzá.

A program hátteréről és szakmai vonatkozásairól Dr. Mohácsi Máté, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kosárlabda Szövetség elnöke beszélt.

– Ez az együttműködés az előző hetek, hónapok tárgyalásainak a gyümölcse. Ebben a korosztályokban eddig főleg ad hoc-jellegű bajnokságok szerveződtek. Innen jött az ötlet, hogy indítsunk el egy bajnokságot. Kezdeményezésünk nyitott fülekre talált, így a cég amellett, hogy névadó szponzora is sorozatnak, ajándékokkal is kedveskedik majd a bajnokságban részt vevő gyerekeknek. Januárban indulunk és júniusban lesznek az utolsó mérkőzések. Erről a korosztályról tudni kell, hogy a Magyar Kosárlabda Szövetség által szervezett Kosárpalánta programban vesz részt, amely főleg a megfelelő mozgáskoordináció fejlesztésére fókuszál. Tehát ezek a gyerekek nem játszanak egymás ellen öt öt elleni játékot, mi ennek szeretnénk teret biztosítani. Hiszen a gyerekek szeretnek játszani, versenyezni, nyerni ez pedig kiválóan egészíti ki az országos szövetség programját – mondta Dr. Mohácsi Máté.

A bajnoki fordulókat különböző helyszíneket két-három hetente rendezik majd, közel 300 gyerek részvételével. A kezdeményezés kedvező fogadtatásra lelt Nyíregyháza összes kosárlabdával foglalkozó egyesületénél, mindenki indít csapatot, vélhetően hozzájuk csatlakozik majd a Mátészalka és Tiszavasvári csapata. Ez egy több éves együttműködés első állomása, a vármegyei szövetség arra törekszik, hogy a hat hónapos bajnokságot nyolc, de akár kilenc hónaposra bővítse minél több csapat bevonásával.