Mozgalmas és eredményes éven vannak túl a nyíregyházi atléták. Stúdiónk vendége volt Vas László, a Nyíregyházi Sportcentrum atlétika szakágvezetője, akivel felelevenítettük az elmúlt időszak eseményeit, eredményeit. Továbbra is népszerű az atléták körében a Nyíregyházi Atlétikai Centrum, ismét itt rendezték a fedettpályás országos bajnokságot, amelyen két nyíregyházi is megvédte bajnoki címét. Egymásnak adják a kilincset válogatott atlétáink, itt készült többek között Kozák Luca és az azóta visszavonult Márton Anita is, de külföldi versenyzők is rendszeresen megfordulnak itt. A szabadtéri országos bajnokságon négy arany-, két ezüst- és egy bronzérmet szereztek versenyzőink. A hazai rendezésű augusztusi világbajnokságon pedig öt nyíregyházi versenyzőért szoríthattunk. Szóval van mire büszkének lennünk. Most egy kis pihenő következik, de Vas László már a következő év feladatait készíti elő.