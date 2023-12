Felemás őszön van túl a Mátészalka NB II.-es női alakulata, a szatmáriak öt győzelmük mellet hat alkalommal hagyták el vesztesen a játékteret, tíz gyűjtött pontjukkal a negyedik helyről várják a februári folytatást. Nem véletlen ez a hullámzó teljesítmény, hiszen nyáron páran befejezték, néhányan eligazoltak és voltak sérültjeik is, akikre huzamosabb ideig nem számíthattak. Így a kevés felnőtt játékosuk mellett saját nevelésű fiatalokkal töltötték fel a keretüket, akik a saját korosztályukban is pályára léptek hétről hétre. Ráadásul szinte az utolsó pillanatban derült ki, hogy Nagy Márkus Peónia elhagyja a csapatot, helyére az együttes régi-új edzője, Drabik Péter ült le a kispadra.

Döcögősen is indult a szezonjuk, Újfehértón csak az utolsó pillanatokban tudták kivívni a győzelmet, aztán két papírforma eredmény után, meglepően magabiztosan nyertek Hajdúböszörményben. Októberben bravúros, egygólos győzelmet arattak a Vitka vendégeként, majd érthetetlenül nagy különbségű vereséget szenvedtek Debrecenben, újabb nagy pofon volt hazai pályán az Újfehértó elleni kudarc. Az Eszterházy utánpótlás csapata ellen magabiztosan gyűjtötték be a két pontot, az ősz zárásaként pedig a Hajdúböszörmény elvitte Mátészalkáról a két pontot. Ez utóbbinak még lehet jelentősége, mert nagy valószínűséggel e két gárda között fog eldőlni a negyedik hely sorsa, amely még felsőházi rájátszást ér. Azonos pontszám esetén ugyanis az egymás elleni eredmény számít, ebben az összevetésben pedig Drabik Pannáék a jobbak.

– Négy felnőtt játékosunk maradt, ezért azt a megoldást választottuk, hogy a saját ifistáinknak adunk több lehetőséget, ezzel a jövőnket is megalapozzuk – kezdte érdeklődésünkre Drabik Péter, a Mátészalka edzője. – Ennek megfelelően a vezetőség elvárása az volt, hogy a fiatalokat építsük be, szerezzenek rutint, helyezést nem tűzött ki célkén elénk. A szezon első része a Vitka elleni idegenbeli mérkőzéssel bezárólag jól sikerült. Utána azonban kicsit megbicsaklott a csapat, több fájó vereséget is szenvedtünk. Összességében, azonban ha ránézek a tabellára elégedett lehetek, mert ettől a fiatal csapattól ez egy tisztességes eredmény. Több győzelmet szereztünk, mint amit gondoltam, bár az utolsó három fordulóban csak két pontot szereztünk, de hát evés közben jön meg az étvágy.

A csapathoz a téli szünetben csatlakozott Kisvárdáról László Viktória, a munkát pedig január 8-án folytatják. Első tétmérkőzésüket február 17-én az Ungvár vendégeként játsszák, majd a Vitka SE-t fogadják, március 9-én, az alapszakasz utolsó mérkőzésén pedig a DVSC U21-es alakulatát látják vendégül.

Szalkai számok

Összesített

4. hely 11 5 - 6 358-368 10

Hazai pályán

5 1 - 4 165-170 2

Vendégként

6 4 - 2 193-198 8

Házi góllövőlista. 83 gólos: Drabik Panna. 37 gólos: Bodó Bernadett. 34 gólos: Ábri Teodóra. 31 gólos: Czakó Boglárka. 27 gólos: Prokob Réka. 26 gólos: Deme Barbara. 24 gólos: Tóth Angelika. 19 gólos: Simon Regina. 15 gólos: Csépke Eszter. 14 gólos: Ofra Zsófia, Bodó Ivett. 13 gólos: Prokob Dorottya. 6 gólos: Durbák Hanna. 5 gólos: Lengyel Hanna. 4 gólos: Bordás Odett, Bákonyi Petra. 2 gólos: Nyíregyházi Zorka.