A Fatum-Nyíregyháza élére nemrég kinevezett Adrian Chylinski vezetőedző és csapata fontos mérkőzésre készült. A legjobb négyért folytatott harcban alapvető elvárás, hogy a tabellán hátrébb elhelyezkedő csapatokat meg kell verni, így a Fatum pénteken győzni utazott Balatonfüredre. Az összecsapás jó értékmérő volt, mert a Szent Benedek Röplabda Akadémia a korábban – már a lengyel mester irányításával – legyőzött DVTK-nál erősebb, de összességében verhető ellenfélnek tűnt.

A találkozó eleje mégis a hazaiaknak sikerült jobban. Pérez Ramos Diaris hamar elkapta a fonalat, úgy szerzett zsinórban öt pontot, hogy egymást követően három ászt nyitott. A rossz szériát még megszakította Nina Kocics, de továbbra is a fürediek irányítottak és magabiztosan haladtak az első szettgyőzelem felé. A játékrész második felében már biztató jeleket mutatott a Nyíregyháza, melynek javultak a nyitásai, kicsit stabilabbá vált a játéka. A zárkózást aztán megszakította egy kérdéses ítélet 22:19-nél, innen már nem tudtak visszajönni a mieink.

A második játszmát fantasztikusan kezdték a vendégek. Pontos támadás, hibátlan nyitás és tökéletes sánc után máris 0:3 volt az állása, a különbség pedig csak tovább nőtt, mert Tóth Fruzsináék kiválóan védekeztek. A javuló támadások mellett az volt szembetűnő, hogy a nyíregyháziak folyamatosan rossz ütésekbe terelték a SZBRA legeredményesebb légiósát. Amikor komolyabb zárkózási kísérletbe kezdett volna a hazai csapat, Szabó Lili és Lászlop Alexandra jó sáncaival stabilizálódott a helyzet, majd a fantasztikus formába lendült Kocics ütésével egyenlített a Fatum.

Folyamatosan érkeztek a blokkpontok, ami megtörte a vendéglátót. Ivana Jeremics is jó ütésekkel tett hozzá, de mindenki dicsérhető volt. Nem jöttek be a Szent Benedek húzásai, nem úgy Chylinski változtatásai, aki mindenre tudott reagálni. A Fatum villámgyorsan megfordította a meccset, majd a negyedik szettben is minden játékelemben jobban teljesített az ellenfelénél. Már tízzel vezetett a Nyíregyháza, kezében volt a meccs, amikor nagy hajrába kezdtek a Balaton-partiak. A hazai gárda 18:22-ig tudott feljönni, ekkor Valerin Carabali átlendítette csapatát a holtponton, visszaállt a rend és Jeremics lezárta a meccset.

A Fatum-Nyíregyháza úgy aratott fontos idegenbeli győzelmet, hogy 11 játékosa is pályára lépett. A mieink magabiztosan várhatják a január 7-i, Kaposvár ellen hazai mérkőzést, ami jó eséllyel arról is dönthet, melyik gárda zárja negyedik helyen az alapszakaszt.

Röplabda: női Extraliga, 10. forduló

Szent Benedek Röplabda Akadémia–Fatum-Nyíregyháza 1:3 (23, -13, -16, -19)

Balatonfüred, v.: Sík, Barabás.

SZBRA: Pérez Ramos 15, Szakály 2, Castero 12, Wojcik 6, Szerényi 6, Berkó 1. Csere: Nagy, Fáth (liberók), Kobaidze 3, Gatard 5, Krakoczki, Schneider. Vezetőedző: Kristian Michailov

Nyíregyháza: Carabali 8, Galvao 3, Jeremics 12, Lászlop 6, Kocics 27, Szabó 11. Csere: Tóth F. (liberó), Földi, Antivero 1, Tolnai, Rufin-Martínez. Vezetőedző: Adrian Chylinski.

1. játszma (27 perc): 1:0, 3:2, 5:5, 10:5,14:8, 14:11, 17:11, 21:18, 23:20. 2. játszma (21): 0:3, 1:7, 4:12, 7:15, 9:18, 13:24. 3. játszma (24): 2:2, 4:5, 6:8, 8:8, 8:12, 9:18, 13:23. 4. játszma (24): 1:0, 2:4, 5:9, 8:10, 9:16, 12:22, 18:22, 18:24.