A felkészülési időszakban két játékossal erősödött a Nyíregyháza Spartacus FC kerete, nevezetesen Beke Péterrel és Temesvári Attilával. Utóbbi a belső védő posztján bevethető, a Vasasnál kezdte a pályafutását, majd 2014-ben a Honvéd utánpótlásában folytatta, ezt követően megfordult Tiszakécskén, Győrben, majd két évet Szegeden futballozott. Közel száz NB-II.-es találkozón lépett pályára, legutóbb pedig a Paks játékosa volt, ahol az élvonalban is bemutatkozhatott. Az U17-től kezdve rendre a korosztályos utánpótlás-válogatottakat erősítette. A Temesvári név jól cseng Nyíregyházán, hiszen az 1980-as aranycsapatnak Attila nagyapja, Temesvári Miklós volt az edzője.

Tovább épül a közösség

– Nagyon jól érzem magam Nyíregyházán, egy remek, befogadó közösségbe érkeztem – mondta el a csapat honlapján a törökországi edzőtáborból való hazaérkezést követően Temesvári Attila. – Sajnos egy combizomsérülést követően érkeztem, így nagyon sok különmunkát végeztem már az edzőtábor során is, annak okán, hogy a bajnoki rajtra már százszázalékos állapotban legyek. Nem sokat hezitáltam a Szpari megkeresésén, hiszen nagyon imponáló helyzetből várja a folytatást a csapat, én pedig a része akarok lenni ennek a történetnek.

Beke Péter személyében egy huszonkét éves csatárra is szert tett a csapat, aki a Ferencvárosnál nevelkedett, majd 2017-től Németországban, a Hamburg labdarúgója volt. 2021-ben tért haza a Zalaegerszeghez, majd Budafokra igazolt, ahol tavaly nagy része volt abban, hogy a budafokiak sikeresen szerepeltek, és Magyar Kupa döntőt játszhattak. Harminchat tétmérkőzésen 21 gólt szerzett, és remek teljesítményére az NB-I.-es Paks is felfigyelt, mely szerződtette. Tőlük igazolta most le a Spartacus.

Motiváltan várja a rajtot

– Nagy motivációval érkeztem Nyíregyházára, már most tűkön ülve várom, hogy elkezdődjön a szezon – tette hozzá Beke Péter. – Túl sokat én sem gondolkoztam, hiszen nagyon tetszett az az elképzelés, amit a szakmai stáb felvázolt. Azon leszek, hogy a Szparit is ugyanúgy tudjam segíteni, mint a Budafokot, de nyilván ez egy csapatjáték, a legfőbb cél pedig adott, ki kell harcolni a feljutást. Nagyon erős a keret, meg kell majd küzdenem a játékpercekért, de készen állok a kihívásra és természetesen arra, hogy minden erőmmel segítsem a csapatot.

A Nyíregyháza Spartacus a bajnokság február 4-i folytatása során a Tiszakécske gárdáját látja vendégül a Balmazújvárosi Városi Stadionban.