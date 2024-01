A megfiatalított kerettel felálló magyar férfi vízilabda-válogatott hétfő este óriási bravúrt végrehajtva legyőzte az eddig százszázalékos és olimpiai indulásért küzdő Olaszországot a horvátországi Európa-bajnokság B csoportjának harmadik fordulójában, így a férfi pólósaink csoportgyőztesként a nyolc közé jutottak.

A horvátországi Európa-bajnokságon a magyar válogatottra az eddigiekhez képest a legnehezebb feladat várt az utolsó csoportmeccsén. Az ellenfél az olasz válogatott volt, akik eddig nemcsak Georgiát verte meg 22-5-re, hanem a magyarok ellen diadalmaskodó görögöket is simán, 15-8-ra múlták felül.

A csikócsapat bravúros győzelme

Varga Zsolt csapata úgy vágott neki a mérkőzésnek, hogy ötgólos győzelem esetén még akár csoportelső is lehet. A világbajnokainknak is dicsőségére vált volna ekkora diadal, Zágrábba pedig hat játékos kivételével nem ők, hanem ifjú titánok utaztak – írta meg a Magyar Nemzet. A szövetségi kapitány ezúttal Molnár Eriket és Szeghalmi Zsombort hagyta ki a 15 fős keretből. Az olaszok elleni meccs első negyede elsősorban a védekezéséről szólt, hat percen keresztül egyik kapus sem kapott gólt. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a magyar csapatot két ízben a kapufa is kisegítette, és a támadójátékunk gyengélkedett: a férfi pólósainknak kaput eltaláló lövése sem volt – olvasható az Origón. Az olasz sem tudtak több találatot szerezni, egy emberelőnyt kihasználva egy góllal vezetett az olimpiai kvótára hajtó olasz csapat. A folytatásban viszont lendületbe került a magyar válogatott. Védekezésben nagyszerű teljesítményt nyújtottak a magyar fiatalok, és a kapus Gyapjas első negyedben bemutatott bravúrja után újabb ötméterest védett. A nagyszünetben már 3-1-re a mieink vezettek – írta meg a Magyar Nemzet. A harmadik negyedben még egy szintet tudott lépni a válogatott, és négy gólos előnyre tett szert. Az utolsó nyolc percben hol három, hol négy gólon tartottuk őket, de a végjátékot mi bírtuk jobban: Nagy Ádám a végső gongszó előtt néhány másodperccel ötre (10-5) növelte a különbséget, és a csoport élére repítette a magyar válogatottat.

Szerbia következhet

Az olaszok elleni bravúros győzelemmel a B csoportban körbeverés alakult ki, amiből Varga Zsolt csapata jött ki a legjobban. Az Eb-ezüstérmes magyarok két győzelemmel és egy vereséggel végeztek a csoport élén az olaszok, a görögök és a georgiaiak előtt. A magyar csapatnak így nem kell extra mérkőzést vívnia a negyeddöntő eléréséhez, helyette a harmadik helyre visszacsúszó görögök kényszerültek erre a sorsra. Varga Zsolt szövetségi kapitány együttese a pénteki negyeddöntőben a Szerbia–Franciaország meccs győztesével találkozik. Az olaszok elleni játékkal a szerbek elleni siker sem reménytelen.

A folytatás sem könnyű. Az elődöntőben a Horvátország–Görögörszág meccs nyertese következhet. A legjobb nyolc között már nincs könnyű mérkőzés. Aki tornát akar nyerni, annak minden akadályon túl kell jutni.