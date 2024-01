Női fociban is beindult az élet, a különböző korosztályokban és bajnokságokban szereplő csapatok zöme már elkezdte a felkészülést a tavaszi folytatásra. Megyénk színeit a Nyíregyháza Spartacus és a Várda Sport Egyesület képviseli. A felnőttek bajnokságai közül az NB II. Keleti-csoportjában csak a nyíregyháziaknak van csapata, a két klub többi együttese az utánpótláskorúak különböző sorozataiban szerepel.

A Szpari női csapatainak szakági évzárója

Fotó: nyiregyhazaspartacus.hu

A szakágban a megye legmagasabb szinten jegyzett Szpari NB II-es csapatnál változás történt a szakmai stábban.

- Sándor Dávid és Benkő Balázs a jövőben a Bozsik Akadémia fiú csapatainál dolgozik, így a felnőtt együttest Jeddi Béla irányítja vezetőedzőként, munkáját pedig Szabolcsi Szabolcs segíti. Utóbbi az U19-es csapatnál is dolgozik majd, itt én is a gárda mellett leszek, míg az U16-os csapatot Fejér Márkó irányítja vezetőedzőként, Vékony András pedig a pályaedző lesz. A kisebb korosztályoknál nincs változás a szakmai stábokban. Büszke vagyok arra, hogy a női szakágnál végzett munkájuk révén több edzőre is felfigyeltek, nem csak játékosokat nevelünk, hanem igyekszünk a trénereket is folyamatosan képezni, fejleszteni - tudatta a klub honlapján Sánta Tibor szakágvezető.

Röviden tekintsük át együtteseink őszi produkcióját, kedve a Szpari NB II-es együttesével (Sándor Dávid vezetőedző, Molnár Csaba kapusedző). Az őszi mérleg 8 győzelem 1 iksz a nyitó fordulóban a vendég Eger ellen (3-3), valamint 2 vereség a második Honvéd pályáján (3-1) és itthon a listavezető Újpest ellen (2-4). A legnagyobb különbségű meccs a szolnokiak elleni hazai találkozó volt, amelyet 14-0-ra nyertek a mieink. Azon Urai Bianka triplázott, ő egyébként a csoport gólszerző listáján holtversenyben az 1-3. helyen áll.

Urai Bianka (fehérben) az Arany Bácska elleni hazai meccsen triplázott és az NB II. Keleti-csoportjának gólszerző listáján holtversenyben az 1-3. helyen áll

Fotó: Mán László

Az U19-es korosztályban csapataink a regionális sorozat Észak-keleti csoportjában szerepelnek. A Nyíregyháza Spartacus (Sándor Dávid vezetőedző, Molnár Csaba kapusedző) a Vasas Kubala Akadémia mögött a második helyen áll azonos pontszámmal. Mindkét csapatnak egy veresége van. A Vasas a Szpari vendégeként kapott ki 3-1-re, míg a nyíregyházi a harmadik helyen álló Eger vendégeként maradt alul (4-2). A nyíregyháziak legnagyobb különbségű győzelme a mezőkövesdiek elleni hazai 29-0 volt, ezen Tóth Nikoletta Panna tizennégyszer (!) volt eredményes. A kövesdiek az Egertől 30, a Vasastól 31 gólt kaptak.

A Várda Sport Egyesület (edző Márta Tibor) az ötödik helyen áll négy-négy győzelemmel és vereséggel, illetve egy iksszel. A megyei rangadót Kisvárdán a Szpari nyerte 8-1-re.

A Szpari csapatai közül a legeredményesebb őszt az U16-os csapat (Vezetőedző Csábi Bianka) zárta szintén a regionális sorozat Észak-keleti csoportjában. A listavezető nyíregyháziak a csoportban egyedüliként veretlenek, a nyolc győzelem mellet egy döntetlenjük van. Ez Gödöllőn született, ahol a hazaik 3-0-ás és 4-2-es előnye után sikerült fordítani 5-4-re, ám a hazaiak végül egalizáltak. A gólszerző lista első két helyén nyíregyházi játékos van. Szalanics Dóra két meccsen is szerzett tizennégy gólt, a Cigánd elleni hazain és Mezőkövesden. A második helyen álló Tóth Lara Nóra a cigándiak hálóját tizenegyszer zörrentette meg.

A Várda SE (edző Oláh Tibor) kétszer nyert és kétszer kikapott. Mezőkövesden és Cigándon sikerült megszerezni a három pontot, a megyei rangadót a vendég Szpari nyerte 5-2-re.

A regionális U14 Észak-keleti csoportjában a Nyíregyháza Spartacus (edző Csábi Bianka) 3 győzelemmel és 5 vereséggel a hatodik helyen áll. A Várda Sport Egyesület (edző Homokiné Bákonyi Mária) kétszer nyert és hatszor kikapott, így a nyolcadik. A két együttes várdai meccsét a Szpari nyerte 16-1-re, Törő Laura féltucat gólt szerzett. Ő egyébként a 16 éveseknél a csoport második legeredményesebb gólszerzője.



NB II. Keleti csoport

1. Újpest FC 11 10 - 1 60-10 30

2. Budapest Honvéd 11 10 - 1 60-13 30

3. Nyíregyháza Spartacus 11 8 1 2 59-15 25

4. Eger SE 11 7 2 2 63-23 23

5. Lőrinci Kitartás SE 11 6 - 5 42-34 18

6. Gyulai Amazonok 11 6 - 5 28-23 18

7. FC Hatvan 11 6 - 5 28-23 18

8. Arany Bácska Egyesület 11 3 1 7 32-56 10

9. Kolorcity Kazincbarcikai SC 11 2 1 8 15-59 7

10. Szolnoki MÁV Utánpótlás FC 11 2 1 8 12-60 7

11. BVSC-Zugló 11 2 - 9 18-56 6

12. SKSE Women 11 1 - 10 7-71 3

Gólszerző lista

1-3.Urai Bianka (Nyíregyháza Spartacus) 20

1-3. Katona Vajda Laura (Újpest FC) 20

1-3. Kovács Alexandra (Budapest Honvéd) 20



U19. Regionális, Észak-keleti csoport

1. Vasas Kubala Akadémia 9 8 - 1 105-6 24

2. Nyíregyháza Spartacus 9 8 - 1 72-7 24

3. Eger Labdarúgó Sport Kft. 9 7 - 2 70-20 21

4. DVSC-DEAC 9 7 - 2 57-12 21

5. Várda Sport Egyesület 9 4 1 4 31-36 13

6. Újpesti TE 9 3 1 5 37-21 10

7. FC Hatvan 9 2 2 5 27-30 8

8. BVSC-Zugló 9 2 - 7 20-62 6

9. Kolorcity Kazincbarcika SC 9 2 - 7 8-60 6

10. Mezőkövesd Zsóry FC 9 - - 9 3-176 0

Gólszerző lista

1. Rimóczi Nikolett Katalin (Vasas Kubala Akadémia) 37

2. Tóth Nikoletta Panna (Nyíregyháza Spartacus) 27

3. Jakab Zsófia (Eger labdarúgó Sport Kft.) 23

15-20. Szabó Lilla (Várda Sport Egyesület) 7.

A Várda SE U19-es csapat szeptemberben Kazincbarcikán nyert 4-1-re az utolsó gólt Szabó Lilla szerezte

Fotó: kisvardafc.hu



U16. Regionális, Észak-keleti csoport

1. Nyíregyháza Spartacus 9 8 1 - 104-10 25

2. DVSC-DEAC 9 7 - 2 93-9 21

3. Eger Labdarúgó Sport Kft. 9 7 - 2 74-10 21

4. Gödöllői SK 9 6 1 2 67-17 19

5. FC Hatvan 9 5 - 4 24-29 15

6. Gyöngyösi AK 9 4 - 5 27-33 12

7. Kolorcity Kazincbarcika SC 9 3 1 5 7-26 10

8. Várda Sport Egyesület 9 2 - 7 19-54 6

9. Cigánd SE 9 - 2 7 7-126 2

10. Mezőkövesd Zsóry 9 - 1 8 14-132 1

11. Jászberényi FC kizárva

12. SKSE Women kizárva

Gólszerző lista

1. Szalanics Dóra (Nyíregyháza Spartacus FC) 46

2. Törő Laura (Nyíregyháza Spartacus FC ) 28

3. Bohák Zenina Fruzsina (Gödöllői SK) 26

3-4. Homovics Zita (DVSC-DEAC) 17

16-20. Márta Réka (Várda Sport Egyesület) 7

Szalanics Dóra (fehérben) a Szpari U16-os csapatában kétszer is szerzett tizennégy gólt

Fotó: Mán László

U14. Regionális, Észak-keleti csoport

1. DVSC-DEAC 8 8 - - 77-8 24

2. Tehetség SE 8 6 1 1 54-19 19

3. Eger Labdarúgó Sport Kft. 8 6 - 2 73-17 18

4. Kolorcity Kazincbarcika SC 8 4 - 4 23-26 12

5. FC Hatvan 8 3 1 4 26-36 10

6. Nyíregyháza Spartacus 8 3 - 5 35-21 9

7. Gödöllői SK 8 3 - 5 22-34 9

8. Várda Sport egyesület 8 2 - 6 21-60 6

9. Mezőkövesd Zsóry FC 8 - - 8 5-115 0

Gólszerző lista

1. Csengeri Lili (Eger Labdarúgó Sport Kft.) 46

2. Nagy Fanni (Tehetség SE) 27

3. Puskás Marianna (DVSC-DEAC) 21

5. Törő Laura Nóra (Nyíregyháza Spartacus FC) 17

13. Szűcs Emma (Várda Sport Egyesület) 6