A világranglistán 70. magyar játékos nem számíthatott könnyű rajtra Melbourne-ben a bolgár Grigor Dimitrov ellen, aki kilenc napja diadalmaskodott Brisbane-ben - 2017 novembere után ünnepelhetett ismét tornagyőzelmet -, legutóbb pedig novemberben kapott ki a párizsi fináléban a világelső Novak Djokovictól. A 32 éves ellenfél 13. a világranglistán - de volt már harmadik is -, kilenc trófeát gyűjtött, és a Roland Garros kivételével minden Grand Slamen vívott már elődöntőt. Az egymás elleni mérlegükben ezzel együtt Fucsovics állt jobban, aki 2-1-re vezetett: 2020-ban, a Covid-járvány idején a Cincinnatiből New Yorkba költöztetett tornán, majd a US Openen is a nyíregyházi teniszező bizonyult jobbnak, a 2021-es San Diegó-i viadalon viszont Dimitrov nyert.

A 31 éves Fucsovics visszalépett a múlt heti, adelaide-i tornától, néhány napig nem edzett, pihentette csípősérülését, és kezelésekre járt. A keddi csatát remekül kezdte a magyar játékos, rögtön elvette ellenfele adogatást, majd egy újabb brék után 5:2-nél a szettért szerválhatott, amelyet végül 6:4-re nyert meg. A folytatásban ismét brékelt, de 2:1 után a lendülete megtört, Dimitrov átvette az irányítást és 6:3-mal egyenlített. A harmadik szett nagy küzdelmet hozott és rövidítésbe torkollott, amelyet a bolgár teniszező nyert meg. A negyedikben már végig Dimitrov játszott jobban a meleget rosszul tűrő Fucsoviccsal szemben, aki négy szettben szenvedett vereséget.

Eredmény:

férfiak, 1. forduló (a 64 közé jutásért):

Grigor Dimitrov (bolgár, 13.)-Fucsovics Márton 4:6, 6:3, 7:6, 6:2