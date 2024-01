A Fatum-Nyíregyháza múlt pénteken Balatonfüreden zárta az évet. A Szent Benedek Röplabda Akadémia elleni mérkőzést azért is izgatottan várhatták a szurkolók, mert a nemrég kinevezett Adrian Chylinski vezetőedző immáron egy erősebb, de verhető együttes ellen irányíthatta a csapatát.

Ha ebből a meccsből indulunk ki, bizakodhatunk a nyíregyháziak szép jövőjében, Nina Kocicsék ugyanis hátrányból felállva magabiztos, 3:1-es sikert arattak.

– Az első szettet nem kezdtük túl jól, ez a hosszú utazásnak is betudható, ráadásul a Balatonfüred jól támadott ekkor – értékelt a lengyel mester. – A szett végére azonban már jobban játszottunk és esélyünk volt annak a megnyerésére is. Az utána következő játszmákban nagyon jól dolgoztunk. Az utolsó szett közepére a koncentrációnk kicsit lejjebb hagyott, de a végére visszajöttünk és be tudtuk fejezni a játékot. Természetesen vannak hibáink, amit a következő mérkőzéseken javítani kell. Sok csata vár még ránk. Büszke vagyok a csapat teljesítményére!

A Fatum legközelebb vasárnap lép pályára, hazai környezetben a Kaposvár lesz az ellenfél. Az összecsapás jelentősen befolyásolhatja, hogy a nyíregyháziak hányadik helyen fejezik majd be az alapszakaszt.