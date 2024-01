A Newcastle elleni győzelme után a bajnoki címért küzdő Liverpool vezeti az angol bajnokságot, de Jürgen Klopp csapatának több fontos futballista hiányával meg kell majd küzdenie az előttük álló hetekben. Köztük van a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik is, aki a combhhajlító izmát fájlalta, mielőtt lecserélték. Sokan már most attól tartanak, hogy a klasszis játékosnak az Eb-t is ki kell majd hagynia, de szerencsére ettől nem kell tartani.

Az év első angol bajnoki rangadója előtt nagy esély kínálkozott a Liverpool előtt, hogy a bajnoki versenyfutás során némi előnyt szerezzen az Arsenallal szemben, mivel a londoniak a 2023-as év utolsó napján kikaptak a Fulham csapatától. A találkozó előtt a Newcastle mindössze a kilencedik helyen állt a tabellán, és idegenben a legutóbbi négy meccsét elveszítette.

Beindult a liverpooli henger

A vendégcsapat nem tudott mit kezdeni a Szoboszlait is bevető Liverpool rohamaival, csak a kapusMartin Dúbravka tartotta meccsben őket. Bár az egyiptomi Mo Szalah tizenegyest hibázott, és a kolumbia Luis Díaz gólját les miatt érvénytelenítették, az angol válogatott Trent Alexander-Arnold fantasztikus lövésénél csak egy hajszál választotta el a Liverpoolt, hogy megszerezze a vezetést. Az első félidőben nem született gól. A második félidő elején Szalah és a Newcastle svéd csatára, Alexander Isak is betalált. A folytatásban Curtis Jones, Cody, Gakpo, és (ismét) Mo Salah is gólt szerzett, a vendégek részéről Sven Botman csak szépíteni tudott. Jürgen Klopp csapata 4-2-re győzött, így őrzi az első helyét a Premier League tabelláján.

Szoboszlai a combját fájlalta

A Liverpool magyar játékosa lendületesen játszott a Newcastle ellen, de a 64. percben aztán magyar szempontból borzalmas dolog történt. Klopp lecserélte Szoboszlait, azonban a magyar válogatott csapatkapitány sántítva hagyta el a pályát, és folyamatosan a combhajlítóját dörzsölte a bal lábán. A sérülés részletei még nem ismertek, de a típusából lehet következtetni arra, hogy mennyit kell kihagynia a magyar válogatott középpályásnak. A Mandiner megkérdezte a Magyar Sportorvos Társaság főtitkárát, Tállay András ortopédsebészt, hogy mennyi idő kell kihagynia Szoboszlainak. A szakember szerint a profi sportban előfordul, hogy egy sportoló szervezete egy sérüléssel jelzi, hogy pihenésre van szüksége. Ez a veszély ennél a sérülésnél nem fenyeget, maximum három-négy hónapot kell kihagynia, így a magyar játékos ott lehet a nyári Eb-n.



https://www.youtube.com/watch?v=BfdoKnTuIOM