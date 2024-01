Tizenhárom győzelem mellett négy döntetlennel és mindössze egyetlen vereséggel, a másodosztály éllovasaként vonult pihenőre a Nyíregyháza Spartacus FC. A tavaszi nyitányra való felkészülés egy részét Törökországban végezte el a gárda, míg az utolsó edzőmeccsét már itthon, a Mezőkövesd otthonában játszotta.

Stabil a csapat, jó úton haladnak

– Vannak még olyan játékosaink, akiknek javulniuk kell – értékelt a felkészülési időszak végén a Nyíregyháza Spartacus FC vezetőedzője, Tímár Krisztián. – A felkészülés egészét nézve úgy érzem, hogy stabil a csapat, jó úton haladunk, a pontosságon kell még egy kicsit javítani, hiszen a Mezőkövesd elleni utolsó edzőmeccsen is volt két olyan szituáció amelynél, ha egy kicsit jobban megbecsüljük a labdát, akkor nem kapunk gólt. Annak örülnénk leginkább, ha a megszerzett labdákkal hatékonyabban tudnánk előrefelé játszani. Bízom benne, hogy a Tiszakécske elleni meccsig még tudunk fejlődni és nem okoz majd problémát a hétvégén a három pont megszerzése.

A Szpari kerete két játékossal erősödött a télen, Beke Péter és Temesvári Attila is jól illeszkedett be, de vajon kimondható-e már, hogy a feljutás a cél?

– Örülök neki, hogy a Kövesd ellen már Attila is pályára tudott lépni és, hogy Beke Peti is fokozatosan szokik bele a közegbe – folytatta a tréner. – Úgy látom, hogy jól dolgoznak a srácok, így idővel hasznos tagjai lesznek a keretnek. Ki lehet mondani, hogy ezután az ősz után a feljutás a cél, szeretnénk az első két hely valamelyikén végezni, persze jó lenne, ha az esetleges feljutás egy bajnoki címmel párosulna, de ezért még nagyon sokat kell dolgoznunk, most a legfontosabb, hogy jól kezdjünk, jól kapjuk el a tavaszi rajtot.

A korábban éppen a legnagyobb rivális Győri ETO kispadján ülő Tímár Krisztián maga sem gondolta volna, hogy a Szparival a feljutásért küzd majd.

Hamar összeért a keret

– Őszintén szólva, amikor ideigazoltam nem gondoltam volna, hogy majd az ETO-val harcolunk a feljutásért – tért ki a mester a csapat a tabellán elfoglalt helyzetére. – A sikerességünk kulcsa elsősorban annak köszönhető, hogy nagyon hamar összeérett a keret, ami azt eredményezte, hogy stabillá vált a játékunk ez pedig eredményességgel is párosult. Nem nézzük a Győrt, amit ők csinálnak az az ő dolguk, mi saját magunkra fókuszálunk, a legfontosabb, hogy az első két hely valamelyikén végezzünk. Ráadásul én nem írnám még le a Vasast és a Szegedet sem, úgy vélem, hogy e közül a négy csapat közül kerül majd ki az a kettő, aki végül feljuthat. Előnyből várjuk ugyan a folytatást, de ismétlem önmagam, nagyon fontos lesz, hogy februárban minél több pontot gyűjtsünk, ez lesz az, ami megteremtheti az alapot a jó tavaszi folytatásra.

A Nyíregyháza ráadásul annak ellenére szárnyal, hogy a hazai mérkőzéseit is idegenben, a Balmazújvárosi Városi Stadionban játssza.

Várják a stadion átadását

– Nyilván nem egyszerű a szituációnk, hiszen ha úgy vesszük, akkor a hazai meccseinket is idegenben játsszuk, de ez nem lehet kifogás, hiszen ezzel mindenki tisztában volt már a szezon legelejétől – zárta gondolatait Tímár Krisztián. – Reméljük, hogy még ebben az idényben átadásra kerülhet a nyíregyházi stadion. Nagyon jó lenne visszavinni a vármegyeszékhelyre az első osztályú focit, de egyelőre nem tekintünk ennyire előre. Az aktuális hét feladata, hogy minél jobban felkészüljünk a Tiszakécske ellen.

A Nyíregyháza Spartacus a bajnokság február 4-i folytatásában a Tiszakécske gárdáját látja vendégül a Balmazújvárosi Városi Stadionban.

Labdarúgás: NB II.

A Nyíregyháza Spartacus tavaszi menetrendje:

Február 4.: Nyíregyháza Spartacus FC–Tiszakécskei LC 14.00

Február 11.: Budapest Honvéd–Nyíregyháza Spartacus FC 14.00

Február 18.: Nyíregyháza Spartacus FC–Szombathelyi Haladás 14.00

Február 26.: ETO FC Győr–Nyíregyháza Spartacus FC 20.00

Március 3.: Nyíregyháza Spartacus FC–Soroksár SC 14.00

Március 10.: Budafoki MTE–Nyíregyháza Spartacus FC 14.00

Március 17.: Nyíregyháza Spartacus FC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 14.00

Március 31.: Credobus Mosonmagyaróvár–Nyíregyháza Spartacus FC 16.00

Április 7.: Nyíregyháza Spartacus FC–PMFC 16.00

Április 14.: Kolorcity Kazincbarcika SC–Nyíregyháza Spartacus FC 17.00

Április 21.: Nyíregyháza Spartacus FC–Vasas FC 17.00

Április 28.: FC Ajka–Nyíregyháza Spartacus FC 17.00

Május 5.: Nyíregyház Spartacus FC–Gyirmót FC Győr 17.00

Május 12.: BVSC-Zugló–Nyíregyháza Spartacus FC 17.00

Május 19.: Nyíregyháza Spartacus FC–Aqvital FC Csákvár 17.00

Május 26.: HR-Rent Kozármisleny–Nyíregyháza Spartacus FC 17.00