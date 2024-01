A labdarúgó FA-kupa harmadik fordulójában a tartalékos összeállításban játszó Liverpool meglepetésre legyőzte idegenben az Arsenalt, és ezzel továbbjutott a legjobb harminckét csapat közé. A kétgólos győzelem után a sérült Szoboszlai Dominik is gratulált a társainak, aki hétfőn Magyarországra utazott.

A liverpooliak német edzője, Jürgen Klopp nagyon boldog volt az Ágyúsok elleni sikert követően, mivel a sok hiányzó miatt nagyon nehéz dolga volt a csapatának idegenben – írta meg a Magyar Nemzet. A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai sérülés miatt nem játszott, és valószínűleg a Fulham elleni Ligakupameccsen sem fog pályára lépni.

Klopp megfeledkezett Szalah-ról

A Liverpool trénere elsősorban Trent Alexander-Arnold teljesítményét emelte ki, aki igazi vezérré lépett elő a londoni csapat elleni mérkőzésen. „Wataru Endo, Szoboszlai Dominik, Andy Robertson, Kosztasz Cimikasz, Thiago Alcantara, Stefan Bajcetic, Joel Matip nem volt velünk, de nyerni tudtunk. Szuper boldog vagyok” – mondta Jürgen Klopp elégedetten a meccs után sajtótájékoztatón, ám szerinte a Premier League-re nézve nincs értelme következtetéseket levonni az Arsenal ellen. A Liverpool jelenleg vezeti az angol bajnokságot három ponttal az Aston Villa előtt. A német edző annyira önfeledt állapotban volt a győzelem után, hogy először elfelejtette megemlíteni két fontos hiányzóját, a holland hátvéd Virgil Van Dijkot és az egyiptomi támadót, Mohamed Szaláh-t.

Szoboszlai díjat vehet át Budapesten

Monsters. Azaz szörnyetegek. Az Arsenal ellen hiányzó Szoboszlai Dominik csupán ezzel a rövidke szóval üzent a csapattársainak az X-en a Liverpool önbizalom növelő győzelme után – olvasható a Magyar Nemzet oldalán. Ha egészséges lenne, a Liverpool aligha engedte volna el az egyik kulcsemberét a mérkőzésről. Szoboszlai viszont fontos esemény előtt áll: hétfő este a sportgálán valószínűleg ő veszi át az Év sportolójának járó trófeát. Várhatóan a magyar labdarúgó-válogatott lesz az év csapata, s csapatkapitányként ez a trófea is először az ő kezébe kerülhet majd. Szerdán a Fulham ellen játszik a Liverpool a Ligakupában, aztán jön tizenegy nap pihenő. A bajnokságban január 21-én következik a Bournemouth ellen meccs, és ott remélhetőleg egy újabb Szoboszlai Dominik–Kerkez Milos találkozónak örülhetnek a magyar szurkolók. Szoboszlai addigra felépülhet, és Kerkez is helyet kaphat a dél-angliai csapatban.