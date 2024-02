A Ferencváros elleni hazai, vélhetően teltházas mérkőzéssel kezdi a labdarúgó NB I. tavaszi kiírását a Kisvárda Master Good. Feczkó Tamás csapata nincs könnyű helyzetben, hiszen a tabella utolsó helyéről várja a folytatást. Ennek kapcsán a méltán híres Vártkerti Vitézek szurkolói csoport első számú „Capójának” Uzonyi Gábornak voltunk kíváncsiak a véleményére.

Gyermekként fertőzte meg a foci

– Édesapám révén ismerkedtem meg a Kisvárda csapatával és szerettem abba bele, akkor, amikor még a Várkerti Stadionról álmodni sem mertünk – kezdte a beszélgetést Uzonyi Gábor. – Aztán a tanulmányaim, majd a munkahelyi elfoglaltságaim miatt egy rövid időre megszakadt ez a kapcsolat, csak a 2000-es évek elején találtunk újra egymásra a gárdával, majd a 2005-2006-os idényben boronálódott össze egy kisebb társaság, amelyből 2008-ban megalakult a Várkerti Vitézek szurkolói csoport.

Az angol és az olasz csoportosulásokhoz hasonlóan a Várkerti Vitézek is számos célt tűzött ki maga elé, a csapat biztatása mellett többek között kiemelt szerepet kap a jótékonykodás.

– Igyekszünk minden évben megújulni és igyekszünk minden évben jótékonykodni is – folytatta a vezérszurkoló. – Támogattunk már különböző alapítványokat, segítettük a mentőállomást, gyűjtöttünk beteg gyermekeknek, fontosnak tartjuk, hogy kivegyük a részünk a helyi közösség életéből. A munkánkat pedig a helyi önkormányzat és a csapat vezetősége is elismeri, ami számunkra is megtisztelő, de az elsődleges az, hogy mi is hozzájárulhassunk a város mindennapjaihoz.

A szurkolói csoportosulás jelenleg több mint hatvan tagot számlál, persze folyamatosan várják az újonnan érdeklődőket, legfőképpen a fiatalokat.

– Lényegében az én személyem az összekötő kapocs a csapat, a táborunk, illetve az MLSZ között – tért ki a „Capo” a szurkolótábor felépítésére. – Van további három vezérszurkoló, akiket minden döntésbe bevonok, de természetesen a tagság, a tábor véleményét is kikérjük, és amennyiben olyan dologról van szó, akkor meg is szavaztatjuk.

Az utolsó helyről folytatják

Mint azt már a bevezetőnkben említettünk, a Kisvárda Master Good nincs könnyű helyzetben, mivel a tabella utolsó helyéről várja a tavaszi folytatást. A téli átigazolási időszakban három új játékos csatlakozott a kerethez. Az bizonyos, hogy reális cél lehet a bennmaradás, de vajon miként látja ezt egy olyan személy, aki a csapattal kel, s fekszik.

– Nagy meglepetés volt számunkra Wellington Nem érkezése, amit mi már két nappal korábban sejtettünk – tért ki konkrétan a csapat körül történtekre Uzonyi Gábor. – Révész Attila sportigazgató hívott fel azzal, hogy lesz még itt egy kis meglepetés, pedig mi már azt gondoltuk, hogy Andrija Filipovic és Bernardo Matic leigazolásával véglegessé vált a keret. Aztán robbant a bomba, s nem titok, hogy sokat várunk a brazil játékostól. Három nehéz mérkőzéssel kezdjük a tavaszt, de mivel elég kevés változás volt a keretben, így bízunk abban, hogy a három újonnan érkező is nagyon hamar beépül majd a csapatba. Úgy gondolom, hogy a srácok szeretnének bizonyítani, éppen ezért talán most már mellénk áll a szerencse a Fradi ellenében is. Aztán nem lesz túl sok idő a pihenőre, hiszen a jövő hét közepén érkezik a Fehérvár, amely nagyon jól erősített a télen, majd pedig érkezik a Puskás. Kemény menet lesz, sok minden elképzelhető, de mi bízunk abban, hogy a lehető legtöbb pontot gyűjtjük majd be ezen a három mérkőzésen.

Nem vár könnyű feladat rájuk

– A realitás az, hogy egy nagyon nehéz tavasz vár a csapatra, ezzel mi is tisztában vagyunk – zárta a beszélgetést a Várkerti Vitézek vezetője. – Ennek ellenére mi nagyon bízunk a csapatba, ott leszünk mellettük és a legnehezebb helyzetekben is a végsőkig biztatjuk, bátorítjuk őket. Nem titok, hogy a közvetlen riválisok is jól erősítettek, példának okán a Mezőkövesd hat új játékost is szerződtetett. Ellenben a sérültjeink nagy része felépült, a csapategység pedig egyben van, ehhez kiváló lendületet biztosított az elmúlt naptári év utolsó négy fordulója, aminek a megkoronázása az Újpest elleni 4–0-s siker volt. Nincs más választás, minthogy megtartsuk az NB I.-es tagságunkat, mivel az NB II.-ből nagyon nehéz lenne újra feljutni.