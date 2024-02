A tavalyi nagy sikerrel megrendezett Fedettpályás Magyar Atlétikai Bajnokságnak, ebben az évben is a Nyíregyházi Atlétikai Centrum ad otthont. A jubileumi, 50. országos seregszemlén szombaton hét női és hét férfi számban avattak bajnokot.

Férfi hármasugrásban Galambos Tibor fölényesen nyert, 3 érvényes kísérlete bármelyikével az élen végzett volna. Eközben rendezték a női 60 méter futamait, amelyen az esélyeknek megfelelően Takács Boglárka kvalifikálta magát a legjobb idővel és a döntőben sem volt nála gyorsabb, országos csúccsal védte meg címét, a Nyíregyházi Sportcentrum fiatalja, Bogár Dóra a B döntőben a hatodik helyen végzett.

Nagy reményekkel vártuk a sprintszám férfi döntőjét, hiszen Boros Bence a négy előfutam leggyorsabbikaként várta, hogy eldördüljön a startpisztoly. Bakosi Béla tanítványa nem is okozott csalódást, időeredményét tovább javítva szerezte meg az országos bajnoki címet. Alig félóra múlva újabb nyíregyházi éremnek örülhettünk, a télen igazolt Vörös Márk a rutinos Palkovics István és Szögi István mögött harmadikként ért célba 1500 méteren. Mindeközben elkezdtek melegíteni a férfi magasugrók, köztük a címvédő Bakosi Péter is. A Nyíregyházi Sportcentrum atlétája az első négy magasságot kihagyta a 204, majd a 208 centimétert másodszorra vitte át, a következő magasságon azonban már nem volt érvényes kísérlete. Ez a visszafogott teljesítmény is elég volt azonban, hogy a dobogó legalsó fokára állhasson. Ami a női ügyességi számokat illeti, rúdugrásban a toronymagas esélyes Klekner Hanga akkor szállt be a versenybe, amikor a többiek már befejezték, a debreceni atléta több mint fél métert vert a mezőnyre. Női súlylökésben Veiland Violetta ült fel a visszavonult Márton Anita trónjára. Távolugrásban a címvédő Lesti Diána harmadik lett, a bajnoki címet Nguyen Anasztázia szerezte meg. Nagy reményekkel vártuk a férfi súlylökést, hiszen Tóth Balázs a közelmúltban egyéni legjobbjával nyert versenyt. Szombaton azonban akadt nála jobb, az Ikarusos Kovács László kezéből négy centiméterrel messzebb szállt a szer, így Bakosi Péter után Tóth Balázs sem tudta megvédeni bajnoki címét.

Eredmények

Férfi

hármasugrás: 1. Galambos Tibor (FTC) 15.31, 2. Iván Zsombor (DCS-SI) 14.96, 3. Rivasz Martin (FTC) 18.83

magasugrás: 1. Jankovics Dániel János (MTK) 2.16, 2. Kovács Benedek (BHSE) 2.08, 3. Bakosi Péter (NYSC) 2.08

súlylökés: 1. Kovács László (A-Plast Ikarus BSE) 17.70, 2. Tóth Balázs (NYSC) 17.61, 3. Fekete István (KARC) 17.34

60 m: 1. Boros Bence (NYSC), 2. Szabó Dániel (ARAK) 6.75, 3. Bundschu Patrik (Vasas) 6.83

400 m: 1. Molnár Attila (FTC) 46.45, 2. Wahl Zoltán (TSC-Geotech) 47.11, 3. Birovcz Bátor Péter (UTE) 47.47

1500 m: 1. Palkovics István (KARC), 3:43.03, 2. Szögi István (SVSE) 3:44.10, 3. Vörös Márk (NYSC) 3:51.34

5000 m gyaloglás: 1. Venyercsány Bence Barnabás (BHSE) 19:19.49, 2. Tóth Norbert (H. Szondi SE) 19:28.23, 3. Csontos Imre (BEAC) 22:09.45

Női

távolugrás: Nguyen Anasztázia (MTK) 6.48, 2. Rózsahegyi Bori (TSC-Geotech) 6.38, 3. Lesti Diána (TSC-Geotech) 6.36

rúdugrás: 1. Klekner Hanga (DSC-SI) 4.45, 2. Kováts Fanni Virág (MTK) és Garamvölgyi Petra (PVSK) 3.90

súlylökés: 1. Veiland Viola (SZVSE) 16.31, 2. Beregszászi Renáta (SZVSE) 16.18, 3. Kling Réka (AC Bonyhád) 14.20

60 m: 1. Takács Boglárka (BHSE) 7.20, 2. Csóti Jusztina (FTC) 7.35, 3. Bognár Anna 7.49 … Bogár Dóra (NYSC) 7.99

400 m: 1. Molnár Janka (TSC-Geotech) 54.14, 2. Nádházy Evelin (MATE-GEAC) 54.34, 3. Kéri Bianka (SVSE) 54.40

1500 m: 1. Muszil Ágnes (Zalaszám-ZAC) 4:15.04, 2. Farkas-Ohn Kinga (MATE-GEAC) 4:18.10, 3. Urbán Rita (BHSE) 4:24.38

3000 m gyaloglás: 1 Récsei Rita (BHSE) 12:47.07, 2. Spiller Tiziana Kinga (BHSE) 13:20.42, 3. Kovács Alexandra (Békéscsabai AC) 13:41.62