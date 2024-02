A Nyíregyházi Kosársuli felnőttcsapata újabb győzelemmel folytatta a női amatőr NB I. Fehér-csoportjának küzdelmeit. Farkasinszki Gyuláné együttese szoros meccsen, de a negyedik negyedben is végig vezetve 70–68-ra győzött a BKG PRIMA Szigetszentmiklós II. vendégeként. A mérkőzés legjobbja Dobó Lilla volt, aki a 26 pontja mellett 8 lepattanót, 8 gólpasszt, 5 szerzett labdát és 3 blokkot jegyzett, valamint kilencszer szabálytalankodtak ellene. Ez elképesztő, 45 VAL-os teljesítményt jelent (a statisztikai adatokat összegző szám), az elmúlt három mérkőzésén sorrendben 45, 50 és 45 VAL-t ért el és a szezonban már hetedszer jutott 40 fölé. Ebben a kategóriában első az egész bajnoki mezőnyt tekintve, a pont-, gólpassz-, blokk-, és labdaszerzéslistán is a harmadik legjobb.

A BKG-meccsen ugyancsak kiemelkedett Karakó Dorina (16 pont, 70%-os dobásmutató, 5 lepattanó, 7 gólpassz), valamint tíz pont fölé jutott a mérkőzést – Dobóhoz hasonlóan – végigjátszó Vukicevic Mila (12 pont, 5 lepattanó).

Az NYKS már csak két mérkőzést játszik az alapszakaszban, az SZPA-HSE és a Baja ellen is idegenben lép pályára. Papírforma szerint ezeken a találkozókon is van esély nyíregyházi győzelemre, így a csapat még javíthat a jelenlegi harmadik pozícióján, igaz, ez az előtte álló gárdákon is múlik.

A minél jobb helyezésnek azért van jelentősége, mert a versenykiírás szerint a női amatőr NB I. rájátszásába a Piros-csoport tíz csapata, valamint a Fehér-csoport hat legjobbja jut be. A Kosársuli minél jobb pozícióban végez az alapszakaszban, a Piros-csoportban annál lejjebb végző együttessel találkozhat a rájátszásban.

Tabella

1. Zsíros Ak. 13 10 3 1065-823 0.88

2. Ajka 13 9 4 886-708 0.85

3. Nyíregyháza 14 9 5 923-932 0.82

4. ZTE 13 8 5 1008-939 0.81

5. UNI Győr II. 13 6 7 1003-977 0.73

6. BKG II. 13 7 6 829-845 0.73

7. Baja 14 5 9 1061-1127 0.68

8. SZPA-HSE 13 4 9 854-896 0.65

9. DEAC 14 2 12 795-1177 0.57