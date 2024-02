Javában zajlik még a küzdelem az élvonalbeli női kézilabda bajnokságban. A Kisvárda Master Good SE vezetősége azonban már előre is tekint és elkezdte kialakítani a következő kiírás keretét. Hosszas tárgyalások után négy játékosukkal is hosszabbítottak, egy játékosuk viszont távozik az idény végén.

A folytatás mellett döntött és újabb egy évre kötelezte el magát a csapatkapitány, Karnik Szabina, „Szacsa” négy éve Debrecenből érkezett Kisvárdára.

– Egy pillanatig sem gondolkoztam a hosszabbításon, otthonomként tekintek Kisvárdára, beleértve a vezetőséget, a szakmai stábot és a lányokat is. Nagyon jó családias közösség alakult ki, minden együtt töltött perc élmény velük.

Szintén marad és újabb egy évet írt alá Mérai Maja, a Nemzeti Kézilabda Akadémiától érkező balszélső a negyedik idényét kezdi meg meg szeptemberben.

– Nem volt nehéz meghoznom ezt a döntést, nagyon jól érzem magam Kisvárdán. Élvezem a szakmai stáb bizalmát, minden adott ahhoz, hogy fejlődjek és kihozzam magamból a maximumot.

Továbbra is a Kisvárdát erősíti újabb egy szezonon keresztül Mátéfi Dalma, az együttese kapusa 2020-ban érkezett a rétköziekhez.

– Voltak bennem kérdések, de komolyan meg sem fordult a fejemben, hogy máshol folytassam. Kisvárdán minden körülmény alkalmas arra, hogy a legjobbamat nyújtsam napról napra, mérkőzésről mérkőzésre. Az sem elhanyagolható, hogy nagyon jó közösséget alkotunk a csapattal, baráti kapcsolatot ápolunk egymással. Ez a kettő pedig arra ösztönzött, hogy itt folytassam a pályafutásomat.

Újabb két évre kötelezte el magát a nyáron igazolt balszélső, Gém Léna.

– Tavaly érkeztem és sikerült nagyon jól beilleszkednem. Egyre több lehetőséget kapok, ez pedig elősegíti a fejlődésemet. Ezért örömmel maradok Kisvárdán.

A négy érkező mellett egy távozóról számolt be honlapján az egyesület, válogatott balátlövőjük, Juhász Gréta a következő idényben másik egyesületben folytatja pályafutását.