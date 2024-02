Mint arról korábban beszámoltunk, hosszú utazást követően a Kisvárda Master Good SE pénteken Kozármislenyben megszerezte az idény első idegenbeli győzelmét. A találkozó eleji pár perces bizonytalanságot követően a szabolcsiak végig kézben tartották a mérkőzést és megérdemelten szerezték meg a nagyon fontos két pontot.

– Tisztában voltak vele a lányok, hogy ez mennyire fontos mérkőzés lesz, ezért természetesen volt bennük drukk, de ez nem hatott bénítólag a rájuk. Sokat készültünk, videóztunk, tudtuk, hogy kemény, határozott védekezéssel alapozhatjuk meg a sikerünket – tekintett vissza Józsa Krisztián, a Kisvárda vezetőedzője. – Tisztában voltunk azzal, hogy a Kozármisleny mely területeket támadja előszeretettel, erre külön hangsúly fektettünk, sikerült is eredményesen levédekeznünk ezeket a próbálkozásokat. Kulcsjátékosaikat jól tereltük be a lövősávokba és azokat a lövéseket Mátéfi Dalma hatékonyan is védte. Amire támadásban készültünk, azokat is meg tudtuk valósítani, főleg a második félidőben Mihara Ajano beszállásával váltunk hatékonnyá. Mellette stabil teljesítményt nyújtott egész mérkőzésen Siska Pálma, valamint sérülése után Karnik Szabina is egyre jobb játékkal rukkol elő, de kiemelkedően játszott Akijama Nacumi is, aki amellett, hogy minden helyzetét gólra váltotta, kettős emberhátrányban labdát lopva is eredményes volt. Nagyon kellett már ez a siker, mert sokat dolgoztunk és dolgozunk. Eddig is voltak jó meccseink, de a végén mindig hiányzott egy kicsi, most azonban minden jól sült el, így nem volt kérdés a győzelmünk – zárta Józsa Krisztián.

Hetek óta stabil teljesítmény nyújt Siska Pálma, aki hat góllal vette ki részét a Kozármisleny elleni sikerből.

– Örülök, hogy megszereztük első idegenbeli győzelmünket, nagyon készültünk erre, sokat tettünk érte. Az utóbbi időben szoros meccseket játszottunk, de a végén mindig hiányzott az a pici plusz, amellyel magukra javára tudtuk volna fordítani az eredményt. Büszke vagyok a csapatra, hogy ezen túl tudtunk lendülni –fogalmazott a lefújás után a rutinos balátlövő.

Most válogatott szünet következik a bajnokságban, játékosaink pár nap pihenőt követően szerda délután folytatják a közös munkát. Öt válogatott játékosunknak azonban nem jutott pihenő, Juhász Gréta a magyar válogatottal készül a Svájc elleni két Európa Kupa mérkőzésre. Akijama Nacumi a japán válogatott összetartására utazott Spanyolországba, Ivana Djatevszka az észak-macedón nemzeti csapattal készül a spanyolok, míg Novak Erin a szlovén válogatottal a Franciaország elleni Európa-bajnoki selejtező mérkőzésekre. Szabó Lili szintén távol lesz, beállónk a junior válogatottal vesz részt a Négy Nemzet Tornáján.