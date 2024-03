Az NB I.-es, az NB II.-es és a vármegyei első osztályú bajnokság után hétvégén az NB III.-ban is útjára indul a labda. A csapatok november végén már két mérkőzést is lejátszottak a második körből, így tavasszal tizenhárom találkozó vár az együttesekre. A Kisvárda II. kihasználva az éllovas ősz végi botladozását két szép győzelemmel búcsúztatta az évet és az előkelő második helyről várja a folytatást. Gerliczki Máté tanítványai hosszú hét hetes felkészüléssel hangoltak a folytatásra.

– Rövid pihenőt követően alkalmazkodva akadémiánk többi csapatához, viszonylag korán, január 8-án kezdtük meg felkészülésünket a tavaszi mérkőzésekre. Ennek azért örülök, mert több játékos is kicserélődött nemcsak a keretünkben, hanem a várható kezdőnkben is. A fiatalok helyére még fiatalabbak léptek – magyarázta Gerliczki Máté. – A hosszú közösen eltöltött idő monotonitását egy törökországi edzőtábor törte meg, amely jól sikerült, rengeteg olyan taktikai elemet gyakoroltunk, amelyeket alkalmazni szeretnénk a bajnokság során.

A Kisvárda II. a felkészülés során kilenc edzőmérkőzést is játszott, amely Gerliczki szerint jól szolgálta az újonnan érkezők beépítését, a vezetőedző arról is szót ejtett, hogy továbbra is szeretnének az élmezőny tagjai lenni.

– Ősszel szinte végig a harmadik hely környékén álltunk, az utolsó két fordulóban aztán sikerült még egy helyet javítanunk. Bízunk a tavaszi jó szereplésben, ez azonban nem lesz egyszerű, ezt mutatták az edzőmérkőzések is. A tabellán elfoglalt helyezésünknél azonban sokkal fontosabb a legtehetségesebb fiataljaink szerepeltetése, tapasztalatszerzése – fogalmazott Gerliczki Máté. – Az már csak bónusz lesz, ha ehhez jó szereplés is párosul – tette még hozzá.

A Kisvárda II. szombaton a REAC vendégeként kezdi meg tavaszi menetelését.

– Az első mérkőzés mindig más, mint a többi, egy kicsit a sötétben tapogatózunk. Keveset tudunk még ellenfelünkről, így kiegyenlítődnek az erőviszonyok. Természetesen mint mindig, ezúttal is a győzelem reményével utazunk.

Vármegyebeli másik NB III.-as csapatunk a Sényő FC Selyem-Ber a tizenharmadik helyről várja a folytatást. Az együttes az ősz végén edzőt cserélt a jobb szereplés reményében, a Fiumei Viktor, Imrő László edzőpárost Nagy Sándor váltotta a kispadon. A Tiszakécskéről érkező szakember vezetésével a tavasz idényből előrehozott Karcag elleni mérkőzésüket elveszítették, majd kiütötték a Salgótarjánt és ezzel helyet cseréltek a tabellán a nógrádiakkal.

– Január közepén kezdtünk meg felkészülésünket a folytatásra. Terveinkhez képes azonban felborult a programunk, a Tarpa elleni edzőmérkőzésünk a pálya alkalmatlansága miatt maradt el, A Cigánd ellenit pedig azért nem játszottuk le, mert egy komoly betegséghullám sepert végig a csapaton, ez tíz napot vett el a felkészülésünkből – mondta Nagy Sándor. – Sikerült azonban a Gesztelyjel is megmérkőznünk, így csak egy meccsel játszottunk kevesebbet a tervezettnél.

Ami a játékosmozgást illeti, távozott Erdei András, Kovács Ádám, Krizsanovszki Ádám és Sárosi Norbert. Érkezett Talián László, Torkos Máté, Garda Dominik és Nagy Noel.

– A betegség ugyan keresztülhúzta számításainkat, de a rendelkezésünkre álló időt megpróbáltuk tartalmasan megtölteni, ehhez a vezetőség biztosította a kellő hátteret.

Nagyon fontos mérkőzéssel kezdi a tavaszt Nagy Sándor együttese, a tabellán közvetlenül előtte helyet foglaló Hatvan vendégei lesznek.

– Izgalommal várjuk a mérkőzést, szeretnénk három ponttal hazatérni, amellyel megalapozhatjuk az őszinél jobb szereplésünket – zárta Nagy Sándor.

Labdarúgás: NB III., Észak-keleti csoport, tavaszi menetrend

18. forduló, március 3.

14.00: REAC–Kisvárda Master Good II., Hatvan–Sényő FC Selyem-Ber

19. forduló, március 10.

14.00: Gyöngyös–Kisvárda Master Good II., Sényő FC Selyem-Ber–UTE II.

20. forduló, március 17.

11.00: Kisvárda Master Good II.–DEAC

14.00: REAC–Sényő FC Selyem-Ber

21. forduló, március 24.

14.00: Sényő FC Selyem-Ber–Kisvárda Master Good II.

22. forduló, március 31.

11.00: Kisvárda Master Good II–Tiszafüred

16.00: DEAC–Sényő FC Selyem-Ber

23. forduló, április 7.

11.00: DVTK II.–Kisvárda Master Good II.

16.00: Gyöngyös–Sényő FC Selyem-Ber

24. forduló, április 14.

11.00: Kisvárda Master Good II.–Putnok

16.00: Sényő FC Selyem-Ber–Tiszafüred

25. forduló, április 21.

17.00: Cigánd–Kisvárda Master Good II., Sényő FC Selyem-Ber–DVTK II.

26. forduló, április 28.

11.00: Kisvárda Master Good II.–Eger

17.00: Sényő FC Selyem-Ber–Putnok

27. forduló, május 5.

11.00: DVSC II.–Kisvárda Master Good II.

17.00: Sényő FC Selyem-Ber–Cigánd

28. forduló, május 12.

11.00: Kisvárda Master Good II.–Tiszaújváros

17.00: Sényő FC Selyem-Ber–Eger

29. forduló, május 19.

11.00: DVSC II.–Sényő FC Selyem-Ber

17.00: Karcag–Kisvárda Master Good II.

30. forduló, május 26.

17.00: Kisvárda Master Good II.–Salgótarján, Sényő FC Selyem-Ber–Tiszaújváros