Nagyon akart, szívét-lelkét kitette a pályára a Kisvárda Master Good SE csütörtökön a Moyra-Budaörs ellen, mégis kikapott (17–21). Védekezésben nem is volt probléma, végig feszes és kemény volt a faluk, remek ütemben helyezték el a megállító szabálytalanságokat, a vendégek mindössze 21 gólt dobtak, amely egyértelműen a kisvárdai hátsó alakzat dicsérete. Elöl azonban nehezen kerültek helyzetbe és akkor is naggyá tették a Budaörs hálóőrét Vártok Ramónát, aki a mérkőzésen a lövések felét hárította. Az első hazai találatra közel tizenhárom percet kellett várni. Hiba lenne erre fogni, de az tény, hogy a szerencsével is hadilábon álltak, öt lövésük is a kapufán csattant.

– Az kétségtelen, hogy a szezon eddigi legjobb védekezését mutatta be a csapat, mindenki maximálisan beletett mindent. Nagyon keményen, de még a sportszerűség határain belül védekeztünk, a Budaörs sokszor passzívig támadott – kezdte érdeklődésünkre Józsa Krisztián, a Kisvárda Master Good SE vezetőedzője. – Huszonegy gólon tartottuk a remek erőkből álló Budaörsöt, hogy mégsem tudtunk nyerni, azt tragikus helyzetkihasználásunknak köszönhetjük. Elöl sajnos érződött, hogy nyomja a tét a játékosokat, megremegtek a kezek és nagy akarásnak nyögés lett a vége, tizenhét góllal nem lehet mérkőzést nyerni. Pedig a megbeszéltek szerint, oda vittük a labdákat, ahol a legnagyobb eséllyel be tudtuk volna eredményesen fejezni a támadásokat, a helyzeteinket azonban rendkívül gyenge százalékkal használtuk. Ezen kívül beállóink megjátszhatatlanok voltunk, valamint az előnyszerzéssel is akadtak problémáink. Ezt a második félidőben beszálló Nada Micsevszki, jól megoldotta, megéreztük azonban a sérült Mihara Ajano hiányát – fogalmazott a szakember.

A halovány támadójáték ellenére a második félidőben többször úgymond visszajött a mérkőzésbe a Kisvárda, háromszor is támadhattak az egyenlítésért.

– Sajnos ezekben a szituációkban elemi hibákat vétettünk, eladtuk a labdát, amelyből gólokat kaptunk, így nem sikerült átbillentenünk a mérkőzést. Nagyon sajnálom, mert erre a két pontra égetően szükségünk lett volna – zárta Józsa Krisztián.

A válogatottszünetet követően a Kisvárda április 21-én a Győr vendégeként folytatja bajnoki szereplését.