Múlt héten keddtől csütörtökig az impozáns budapesti Duna Arénában rendezték a Szerencsejáték Zrt. 126. Úszó Országos bajnokságot, a megméretésen harminchárom egyéni szám mellett kilenc váltóban avattak bajnokot és osztottak érmeket. A négynapos megméretésen a Nyíregyházi Sportcentrum úszója, Sztankovics Anna kétszer is a dobogóra állhatott, Szollár Gergő tanítványa szerdán 50 gyorson, míg a záró napon 50 mellen végzett a harmadik helyen.

– A verseny előtt nem helyezésben, hanem időeredményben gondolkoztunk, ez a kettő persze nem választható ketté, hiszen a mezőny ismeretében tudtuk, ha jó időket úszok, akkor felállhatok a dobogóra. A tavalyi kaotikus évem után sikerült utolérnem magamat, ezért bíztam abban, hogy jó időket tudok úszni. Az elmúlt pár hét sikerült igazán jól, mert semmi nem hátráltatta az edzésmunkámat – mondta érdeklődésünkre Sztankovics Anna. – Véleményem szerint több volt ebben, mint ami kijött, de erre a versenyre köztes állomásként tekintettünk, most jön majd az az időszak, amikor a legjobbamat kell nyújtanom. Az 50 mell ahhoz képest, amennyit foglalkoztunk vele kifejezetten jól sikerült. Kicsit csalódott vagyok viszont az 50 gyorssal kapcsolatban – utalt a közelgő olimpiára a Nyíregyházi Sportcentrum úszója.

Az olimpiai kvalifikáció június 23-ával zárul, eddig kell olyan időt úsznia, amellyel részt vehet a párizsi ötkarikás játékokon 50 méteres gyorson. Ehhez vélhetően le kell győznie Senánszky Petrát.

– Mi nem ebben gondolkozunk, edzőmmel úgy véljük, hogy a biztos részvételért nem elég a B szint, hanem meg kell úszni az A szintet. Ez 24.7 másodperc, eddigi legjobbam, amelyet a Duna Arénában nem sikerült megúsznom, kilenc tizeddel gyengébb ennél. Nem lehetetlen, de nagyon nehéz lesz, mindenesetre jó úton haladunk – zárta Sztankovics Anna.

Érmet ugyan nem nyertek, mégis sporttörténelmet írt a Bátori Sárkány Úszóegyesület, Kaliba Viktor három serdülő tanítványa állt rajtkőre, nem is akármilyen eredménnyel. Közülük Antal Dávidnak nem ez volt a múlt hét fő versenye, a magyar ifjúsági válogatott tagjaként a Multi Nations nemzetközi utánpótlás-viadalon vett részt Grazban, ahol egyik legfiatalabbként ezüst-, és bronzérmet nyert.

Antal Dávid és Kaliba Viktor

– Nekünk az osztrák korosztályos-viadal volt a fő versenyünk a múlt héten, így az országos bajnokságon Dávid csak a fő számaiban indult. Szerencsére maradt még benne erő és 200 méteres pillangón serdülőként ifjúsági Európa-bajnoki A szintet úszott, amelyre még nem volt példa egyesületünk életében, ezzel biztosan tagja a július eleji korosztályos Európa-bajnokságon részt vevő magyar válogatottnak. 50 és 100 pillangón egyaránt egyéni csúcsot úszott, előbbiben 8. lett, utóbbiban négy magyar, köztük három olimpikon, Milák Kristóf, Holló Balázs és Márton Richárd, tudta csak megelőzni. Ezzel szintén klubtörténelmet írt, hiszen ő az első versenyzők, aki felnőtt magyar bajnokságon be tudta magát verekedni az A döntőbe. Nagyon büszkék vagyunk rá – mondta Kaliba Viktor, a Bátori Sárkány Úszóegyesület edzője..

A szintén nyírbátori Úr Péter 50 méteres mellúszásban a délelőtti előfutamban egyéni csúcsot úszott, döntőben ugyan nem jutott, de korosztályában ezzel ebben az évben a második legjobb eredménnyel rendelkezik. Barnai Nikolett 100 pillangón szintén nem jutott a döntőben, viszont korosztályában a második legjobb időt úszta.