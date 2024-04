Álomszerű bajnoki szereplés mellett a Magyar Kupában is menetel a Nyíregyháza Spartacus! A Szpari csütörtök este eltüntette az osztálykülönbséget az NB I.-es Kecskemét ellen, Gengeliczki Gergő egyenlítő találata után a 69. percben Novák Csanád beállította a 2–1-es végeredményt. A piros-kékek történetük során először bejutottak a legjobb négy közé!

– Az első félidőt kicsit félősen kezdtük, aztán a rúgott gól nagyon kellett, azzal lendületbe kerültünk – nyilatkozta Novák Csanád a lefújás után az M4Sport-nak. – A második játékrészben csak nekünk voltak helyzeteink, az egyiket értékesítettük is és nyertünk. Nagyon jó érzés, hogy egyedüli másodosztályú csapatként ott vagyunk a négy között a Magyar Kupában, emellett a bajnokságot is vezetjük hét ponttal. A mester úgy volt vele, ha itt vagyunk, akkor nyerjük meg ezt is! Ezen az úton vagyunk.

A nyíregyháziak csatára a Magyar Kupa előző körében három gólt szerzett a Szentlőrinc ellen, ezúttal „csak” egyet, viszont ez talán fontosabb volt, mint az a három együtt.

– Valóban nagyon fontos volt ez a találat – reagált a támadó. – Kérte a mester, hogy ne csak lépjek vissza, hanem induljak be területre is. Pont egy ilyenből kaptam remek labdát Kovácsrétitől, sikerült a kapust becsapnom és begurítottam rövidbe.

Novák arra is válaszolt, hogyan ünnepel a csapat.

– Mértékkel ünneplünk, hétfőn nagyon fontos bajnoki meccsünk van. Most csak megiszunk két kólát és eszünk egy pizzát – tette hozzá nevetve.

Már a találkozó után megtartották az elődöntő sorsolását is: a Nyíregyháza a Ferencvárost fogadja a következő körben.