Hálátlan szerep jutott a Kisvárda Master Good alakulatának szombat délután a Groupama Arénában, Feczkó Tamás alakulata asszisztálhatott a Ferencváros újabb, zsinórban hatodik, összességében a harmincötödik bajnoki címéhez. Az már a nap korábbi mérkőzésén eldőlt, hogy a Paks a felcsúti Puskás Akadémiától elszenvedett vereségével kiszállt a versenyből. Így a fővárosi zöld-fehérek már csak extrém esetben bukhatják el a bajnoki címet, ehhez a hátralévő összes meccsét el kellene veszíteniük, míg a Fehérvárnak az összeset meg kellene nyernie nem is akármilyen gólkülönbséggel. Láttunk már csodákat, de a Ferencváros jelenlegi formáját tekintve szinte elképzelhetetlennek gondoljuk ezt az eshetőséget. Szóval a matematika azt mutatta, hogy ha egy pontot szerez a Kisvárda ellen, akkor már nem lehet megelőzni Dejan Sztankovics együttesét. Érdekesség, hogy az FTC az előző szezonban is a Kisvárda elleni meccsen ünnepelte a bajnoki címét, akkor már a mérkőzést megelőző napon eldőlt a kérdés. Volt tétje a találkozónak a Kisvárda számára is, Driton Camajék próbálták megőrizni matematikai esélyüket a bennmaradásra.

Közel telt ház és fieszta hangulat várta a csapatokat, a hazai szurkolók ünneplésre készültek, nem volt tehát egyszerű helyzetben a Kisvárda. Ráadásul kedden Magyar Kupa elődöntő vár a vendégekre és ezt szem előtt tartva Feczkó Tamás hét helyen változtatott az UTE elleni győztes kezdőjén.

Nem túl élesen kezdtek a hazaiak, ezt kihasználva már az első percben helyzetbe került a Kisvárda, Navrátil közeli lövését azonban Dibusz hárította, a kipattanót Nikolov jócskán fölé vágta. Ahogy teltek a percek egyre jobban átvette az irányítást a Ferencváros, többet birtokolták a labdát, a játék pedig főleg a kisvárdai térfélen folyt. Fölényük azonban meddő maradt, mert Kovács bravúros védéseket mutatott be. Szinte felbillent a pálya, a Fradi nyomasztó fölénye azonban nem érett góllá, mert a kisvárdai kapus ihletett formában védett, így a felek gól nélküli döntetlennel vonultak pihenőre. Az eredmény a játék képe alapján a vendégekre volt hízelgő.

A szünetben egyet cserélt mindkét szakvezető, a vendégeknél a fiatal Osztrovka helyett a rutinos Ötvös érkezett, akinek beállásával, stabilizálódott a középpályájuk és fegyelmezetten védekeztek. Ebben a játékrészben is többet birtokolta a labdát a Fradi, de támadásaikban nem volt elég átütőerő. A Kisvárda így őrizte a számára az életben maradást jelentő döntetlent. Az eredmény már nem változott, így közmondással élve a kecske is jóllakott és a káposzta is megmaradt. A Fradi bajnok lett, a Kisvárda pedig életben tartotta bennmaradási reményeit.

Ferencváros–Kisvárda Master Good 0–0

Budapest, Groupama Aréna, 13749 néző, v.: Káprály.

Ferencváros: Dibusz – Makreckis, Abena, Cissé, Civic – Maiga, Loncar (Kodro, 66.) – Zachariassen (Traoré, a szünetben), Abu Fani, Marquinhos (Szevikja, 88.) – Varga (Romdan, 87). Vezetőedző: Dejan Sztankovics. Kisvárda: Kovács – Stefan, Lippai, Matic, Széles, Camaj – Lucas (Szpaszics, 69.), Osztrovka (Ötvös, a szünetben), Nikolov (Balogh N., 83.) – Navrátil (Melnik, 69.), Ilievszki (Mesanovic, 75.). Vezetőedző: Feczkó Tamás.

Percek, események

1. perc: Camaj beadását Navrátil az ötös jobb sarkáról a remekül kilépő Dibuszba lőtte. Ilievszki a kipattanót Nikolov elé tolta, aki jobbal tizenhárom méterről a léc fölé lőtt.

7. perc: Marquinhos adott be balról, Loncar a bal alsót célozta meg fejjel, Kovács azonban hárított.

13. perc: Marquinhos tizenhárom méterről a kapura emelt, labdáját Kovács bravúrral védte.

27. perc: Abu Fani jobbról végzett el szögletet, Maiga közelről fejelt, Kovács védett.

44. perc: Civic balról érkezett beadásából Abena a bal alsó sarkot célozta meg, Kovács a kapufára tolta a labdát.

60. perc: Abu Fani távoli lövését tolta ki Kovács.

83. perc: Traoré fejelt öt méterről fölé.