A nyíregyházi szurkolók szempontjából nem is alakulhatott volna jobban a labdarúgó NB II 29. fordulója. Mint ismert, a Spartacus magabiztos játékkal, 3–1-re legyőzte legnagyobb riválisát, a Vasast, majd a hétfői zárómeccsen a ETO FC Győr 1–0-ra kikapott a Szegedtől. Ez azt jelenti, hogy akár már a következő fordulóban matematikailag is biztossá válhat a Szpari feljutása, sőt, van olyan forgatókönyv, amely megvalósulása esetén bajnokot is avathatunk.

Erről lesz még idő beszámolnunk, előbb foglalkozzunk a jelenlegi legfontosabb mérkőzéssel, a szerdai Magyar Kupa-elődöntővel!

A klub először jutott a sorozat legjobb négy csapata közé, ahol a lehető legerősebb ellenféllel, az immáron 35-szörös magyar bajnok Ferencvárossal találkozik szerdán 20 órakor Balmazújvárosban. Egyre valószínűbb, hogy a mérkőzés két bajnok összecsapását hozza. Papíron a vendégek az esélyesebbek, viszont bizakodásra adhat okot, hogy a Spartacus talán a szezonban mutatott legjobb formájában várja a meccset.

– Nehéz megmondani, hogy így van-e, ősz végén is sorozatban jó meccseket játszottunk, de az biztos, hogy valóban jó formában vagyunk és érett játékot nyújtunk – reagált Tímár Krisztián, a nyíregyházi csapat vezetőedzője.

Mint említettük, a Szpari éles meccsből érkezik az újabb nehéz mérkőzésbe, ami egyfelől előny, másrészt viszont kevesebb idő volt felkészülni a zöld-fehérekre.

– Ilyen rövid idő alatt is igyekeztünk úgy felkészülni, ahogy mindenki más ellen – tette hozzá a tréner. – Próbáltuk megtalálni a Ferencváros gyenge pontját, ami nem egyszerű. Szeretnénk egy mérkőzésen eltüntetni az osztálykülönbséget. Nehéz előre megmondani, hogy milyen játékra lesz szükségünk. Arra törekszünk, hogy amikor csak lehet, akkor a saját játékunkat játsszuk, de felkészülünk arra is, ha a Fradi irányít, ami bőven benne van a pakliban. Arra hívtam fel a csapat figyelmét, hogy játéksebességben lehet különbség, hiszen ellenfelünk tele van válogatott futballistákkal, nemzetközi szinten is megmérettek és megélték a tavaszt. A lehető leggyorsabban kell játszanunk és kevés hiba fér bele védekezésben.

A mester a Vasas-meccs előtt is kiemelte, hogy senkit nem vihetnek el az érzelmei. Ez hatványozottan igaz a Ferencváros ellen.

– Ezzel nem volt sok munka, mert motivált a társaság, élvezi a csapat, hogy sorozatban fontos meccseket játszik. Senkin nem látom, hogy túlzottan izgulna amiatt, mert a Ferencváros ellen játszunk, inkább a motiváció érződik a játékosokon, mindenki szeretné megmutatni magát – zárta szavait Tímár Krisztián.

Zárjunk egy kis múltidézéssel! A két csapat 1986 februárjában találkozott már egymással a Magyar Kupa negyeddöntőjében, akkor a zöld-fehérek 3–1-re győztek. A fővárosiak örülhettek a 2003-as kupameccsen is, amikor 1–1-es végeredmény után tizenegyesek döntöttek. A két gárda legutóbb 2015 márciusában játszott egymással tétmeccset, a 0–0-ra végződött NB I-es meccsen a mostani keretekből Dibusz Dénes és Christian Ramírez az FTC kezdőjében volt. A párosítás eddigi utolsó Szpari-sikerét 2009 augusztusában jegyezhettük fel (3–1). Hogy azóta mennyi idő telt el, mi sem mutatja jobban, mint hogy a nyíregyházi csapat jelenlegi alapemberei közül Dala Martin nem sokkal múlt ötéves, míg Farkas Bendegúz ötéves és kétnapos volt az említett meccs idején. Szerdán akár az ő teljesítményük is döntő lehet!