A folytatásban tovább tartott az UTE lendülete, Milanova vezérletével termelték a pontokat. Emellett remekül is blokkoltak, tegyük hozzá ez nem volt nehéz feladat számukra, hiszen a pontatlan feladásokat követően nem voltak igaziak a hazai ütések. Összekapta azonban magát a Nyíregyháza, ledolgozta hátrányát, a játszma felénél Nagy Szanja pontjával már két pontos hazai vezetést mutatott az eredményjelző. Izgalmasan alakult a szett hajrája, zárkózott az UTE, utolérnie azonban nem sikerült a Fatumot, amely a második szettlabdáját értékesítette.

A harmadik játszmában korán előnybe került Horváth András együttese, amelyet magabiztosa meg is őrzött. Milanova pontjával ár kilenc volt közte, magabiztosan haladt a játszmagyőzelem fel, Kilyénfalvi blokkjával szettlabdához is jutottak, a másodikat Manninger jóvoltából ki is használtak.

Parádésan kezdte a negyedik etapot a Fatum, ponterősen játszott Galvao. Előnyük azonban fokozatosan olvadt, Kilyénfalvi ászával a játszma felénél egyenlő volt az állás. Carabali két pontjával aztán ismét a hazaiak vezettek, szintén az ő pontjával jutott a Fatum szettlabdához, amelyet Szabó Lili ütött be. Egyenlített Adrian Chylinski csapata, jöhetett a döntő játszma.

Magabiztosan kezdték a záró szettet Tóth Fruzsináék, Nina Kocics bombáját követően hazai vezetéssel cseréltek térfelet a felek. A vezetést már ki sem engedték a kezükből, a mérkőzésen huszonöt pontig jutó szerb légiós ásszal zárta le a mérkőzést.

Női Extraliga, rájátszás az 5. helyért, 1. mérkőzés

Fatum-Nyíregyháza–Újpest 3:2 (-17, 24, -15, 20, 9)

Nyíregyháza, Continental Aréna, v.: Adler, Horváth.

Nyíregyháza: Galvao 5, Jeremics 9, Nagy S. 8, Kocics 25, Szabó L. 7, Carabali 11. Csere: Tóth F. (liberó), Rufin-Martinez, Antivero 6, Földi 2, Farkas. Vezetőedző: Adrian Chylinski.

UTE: Moreno 7, Milanova 19, Kilyénfalvi 10, Dani 4, Whitney 14, Ambrosio 10. Csere: Dömsödi (liberó), Sziládi 1, Manninger 6, Saldanha. Vezetőedző: Horváth András.

A mérkőzés alakulása. 1 játszma (20 perc): 3:1, 6:6, 10:10, 12:15, 12:20, 15:24. 2. játszma (26): 1:4, 5:9, 13:12, 19:14, 23:16, 24:24. 3. játszma (20): 0:4, 4:7, 9:13, 12:17, 12:20, 14:23. 4. játszma (24): 3:1, 8:3, 14:14, 18:14, 20:19, 24:20. 5. játszma (14): 2:1, 5:2, 8:6, 11:8, 14:9.