– Az első félidőben is működött, amit elterveztünk, ám volt bennünk egy kicsi drukk és a játék pontatlanabb volt annál, mint amit szerettünk volna – értékelt Tímár Krisztián vezetőedző az M4 Sportnak már a lefújás után. – A félidő második felében is volt már egy-két szép támadásunk, de inkább csak labda elleni játékunk működött. A második félidőben rátettünk még egy lapáttal, nagyobb fokozatra kapcsoltunk és nagyon jól szálltak be a cserék. Az volt a taktika, hogy mozgékonyabb támadósorral kezdünk, aztán ráküldjük Novák Csanádot. Győztes gólt szerzett, de Beke Peti is jól állt be. Összességében óriásit melózott a csapat, nagyon büszke vagyok a játékosokra. Nagyon jó a hangulat, klubtörténelmet írtunk. Helyén kell kezelnünk ezt a nagy diadalt, mert hétfőn már fontos feladatunk van. Elsődleges célunk, hogy megnyerjük a bajnokságot és feljussunk az NB I-be.

A Magyar Kupa elődöntőjét április 24-én rendezik. A Spartacus a Ferencvárost fogadja.

Labdarúgás: Magyar Kupa, negyeddöntő

Nyíregyháza Spartacus–Kecskeméti TE 2–1 (1–1)

Balmazújváros, Balmazújvárosi Városi Sportpálya, 800 néző. v.: Pintér Cs. (Kóbor, Vígh-Tarsonyi).

Nyíregyháza: Fejér – Baki, Alaxai, Gengeliczki – Farkas B., Kesztyűs, Sigér Á., Nagy B. – Kovácsréti (Vida K., 85.), Géresi (Beke, 70.), Gresó (Novák Cs., 61.). Vezetőedző: Tímár Krisztián.

Kecskemét: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Iyinbor (Szendrei, 79.) – Szűcs K. (Meszhi, 33.), Vágó, Zsótér (Pálinkás, 71.), Zeke (Leoni, 79.) – Májer M. (Nagy O., 79.) – Lukács D., Horváth K. Vezetőedző: Szabó István.

Gól: Gengeliczki (44.), Novák (69.), illetve Sigér Á. (42. – öngól).