Elmaradt a várt nagy izgalom a Nyíregyháza és a Vasas NB II-es csúcsrangadóján, persze ezt a legkevésbé sem bánjuk, mert a Szpari fantasztikus játéka az oka annak, hogy a felek sima mérkőzést játszottak szombaton.

Mint ismert, a fővárosiak 17 bajnoki mérkőzésből álló veretlenségi sorozattal a hátuk mögött érkeztek Balmazújvárosba. A kiváló széria életben tartása mellett leginkább az motiválta őket, hogy megőrizzék a második helyüket, ami feljutást érne az idény végén.

A nyíregyháziak ezzel szemben úgy léphettek pályára, hogy győzelem esetén nemcsak az osztályváltás, hanem a bajnoki cím felé is óriásit lépnének.

Hamar kiderült, hogy a két csapat közül a hazai a felkészültebb és az élesebb. A Spartacus az első igazán jó támadásából betalált Nagy Dominik révén, még az első félidőben Kovácsréti Márk is szép gólt lőtt, ráadásul emberelőnybe is kerültek a mieink. A Vasas a második játékrész elején a semmiből kiharcolt egy tizenegyest, amit értékesített is, ám ez sem fogta meg Farkas Bendegúzékat, sőt, azonnal rákapcsoltak, gyorsan visszaállították a kétgólos különbséget, ami győzelmet ért (3–1).

– Nem volt könnyű mérkőzés, de úgy alakult, ahogy terveztünk – értékelt Tímár Krisztián, a Szpari vezetőedzője. – A Vasast már a saját térfelén zavarba hoztuk, sok labdát szereztünk magasan és láttam a pályán azokat a játékelemeket, amikkel készültünk. Motiváltak voltunk, sokat küzdöttünk, visszavágtunk az őszi vereségért és megmutattuk, mekkorát fejlődött azóta a csapat. Az előnyünk megnyugtató, de a hátralévő mérkőzéseken is győzelemre törekszünk!

A Nyíregyháza így tíz ponttal áll jobban, mint a Vasas, a forduló előtt harmadik ETO FC Győr, pedig akkor tud feljönni tíz pontra, ha a hétfő este nyer a Szeged ellen.

A két legnagyobb rivális még egymás ellen is játszik később, míg a Szpari az Ajkával, a Gyirmóttal, a BVSC-Zuglóval, a Csákvárral és a Kozármislennyel találkozik még a folytatásban.