Soha nem játszott még a Nyíregyháza Spartacus FC a Magyar Kupa elődöntőjében, most viszont ha legyőzi a Kecskemétet, akkor történelmet írhat.

– Nagy esély volt arra, hogy ebben a körben már egy NB-I.-es csapatot kapunk, így nem lepődtünk meg a sorsolás kapcsán – mondta a csapat honlapján a kapus, Dala Martin. – Úgy gondolom, hogy mindenki ellen van esélyünk, így szeretnénk továbbjutni a Kecskeméttel szemben is.

A felek immáron harmincegyedik alkalommal néznek farkasszemet egymással, eddig tizenkét alkalommal győzött a Szpari, nyolcszor pedig a KTE. Tíz mérkőzés végződött döntetlennel, ami ezúttal biztosan nem lesz, mivel hosszabbításban, vagy büntetőkkel el kell dönteni a találkozót.

Szeretnének nagyot alkotni

– Örülök, hogy a Kecskemét ellen játszhatunk a Magyar Kupában, nagyon várom a mérkőzést – tette hozzá a kiváló védő, Nagy Barnabás. – Tudom, hogy a szurkolók közül sokan abban bíztak, hogy a Ferencváros, vagy a Diósgyőr ellen játszhatunk, de ha nyerünk a Kecskemét ellen, akkor a következő fordulóban ez is megtörténhet. Tudom, hogy sporttörténelmet írhatunk ha a négy közé kerülünk, és szeretnénk nagyot alkotni a kupában is.

Mint ismert, a másodosztály éllovasa a kupasorozatban a legjobb harminckettőbe kerülésért a Tiszaújvárost csak büntetőkkel tudta legyőzni, majd a Dunaföldvár és a Szentlőrinc ellen már könnyebb dolga volt, előbbi otthonából egy egygólos, míg utóbbiból egy magabiztos 5–1-es sikerrel távozott.

Kevesen vannak tisztában azzal, hogy a Magyar Kupa előző évi kiírásának a gólkirálya jelenleg éppen a szabolcsi egyletet erősíti. Beke Péter zsinórban a második NB II.-es csapatával készül a nagy tettre – tavaly a Budafokkal kupadöntőt játszott és gólkirály is lett a sorozatban –, idén pedig a Szparival igyekszik bejutni a fináléba.

Együtt lélegeznek a Szparival

– Nyíregyházán minden a fociról szól, ezt az első naptól kezdve érzékelem – nyilatkozta a MLSZ stábjának Beke. – Vannak olyan játékostársaim, akik megélték, hogy NB I.-es csapata volt a városnak, de hiába nem tudunk hazai pályán játszani az utcán sétálva is érzi az ember, hogy az itteniek együtt lélegeznek a Szparival. Nekem nagyon sokat számítanak az olyan apróságok, mint hogy sétálok a párommal, és az utca másik feléről átkiabál egy kutyát sétáltató ember, hogy “hajrá, Szpari!”. A csapattársaim is mondták, hogy figyeljem majd meg, hogy milyen szinten őrül majd meg mindenki, ha tényleg feljutunk.

Beke Péter idén sem lazsál, s habár évközben érkezett Paksról a Szentlőrinc ellen már a nyírségi alakulat színeiben is betalált a kupában, így négy góljával holtversenyben a negyedik a gólvadászlistán.

– Éppen úton voltunk haza Szentlőrincről, amikor a negyeddöntőket sorsolták, mondanom sem kell, hogy mindenki a Diósgyőrt akarta. Én is tisztában vagyok azzal, hogy mekkora rangadó itt egy Szpari–DVTK, de az idősebb csapattársaim azt mondták, amíg nem éltem át, addig fogalmam sincs, mit jelent a szabolcsi szurkolóknak egy keleti derbi – folytatta Beke. – Még úgy is, hogy Balmazújvárosban kell rendeznünk a hazai meccseinket, azonban ez nem lehet kifogás semmire, hiszen nagyon jól érezzük magunkat azon a pályán is, bár az sem titok, hogy nagyon várjuk a hazaköltözést. Végül a Kecskemétet kaptuk, de én egyáltalán nem vagyok csalódott. Egyrészt nagyon szimpatikus nekem az a projekt, ami ott zajlik, egy világos szakmai koncepció mentén magyar játékosokkal építkeznek a kecskemétiek, másrészt a lilák hasonló utat járnak be, mint amit a Szpari szeretne.

Bravúrra készülnek

– Abban bízom, hogy a góljaim sokat fognak érni a Szparinak, mert szeretnénk minél tovább menetelni a kupasorozatban, és ehhez most már biztosan bravúr kell a rendkívül erős Kecskemét ellen – zárta gondolatait a támadó

A csütörtöki mérkőzésre ingyenes szurkolói busz indul 19.15-kor a Városi Stadiontól. A mérkőzés 20.45-kor kezdődik Balmazújvárosban, amit az M4 Sport élőben közvetít.