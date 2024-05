Az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza nem a legjobb előjelekkel készült a története első NB I.-es bronzpárharcára, hiszen a Berettyóújfalu ellen két héttel ezelőtt 8–1-re kikapott, ráadásul a vélhetően szezon végéig kidőlt Kovács Róbert mellett többen is sérüléssel küzdenek.

Nem is kezdtek jól a nyíregyháziak, az első percben három nagy helyzete is volt a hazaiaknak. Később a Stúdió is alakított ki lehetőségeket, Gregory a kapufát is eltalálta, de összességében nagyon pontatlanul, kicsit talán megilletődötten játszott, renget labdát eladott a saját térfelén. Az egyik ilyen után az MVFC kihasználta a ziccerét, s előnybe került.

A gól után a vendégek is egyre több lövéssel kísérleteztek, amivel meglett az áttörés is, Maneca másodszor verte meg védőjét bal oldalon és a 18. percben már berúgta a helyzetét. Nem tartott sokáig az öröm, a mieink a gólvonalról kaptak kezezés gyanús gólt.

A második félidőben sokkal inkább meccsben volt a Nyíregyháza, de adódtak helyzetek mindkét oldalon, az egész meccsen jól védő Petró Martin a támadó lábáról lopta le a labdát ziccerben, Gregoryt pedig úgy húzták vissza, hogy már kapussal szemben rohamozott. A brazil a 32. percben újabb labdát szerzett, megjátszotta Kovács Ádámot, aki betalált.

A Berettyóújfalu elővette az öt a négy elleni játékot, ám nem sokra ment vele, viszonylag eseménytelenül lepörögtek az utolsó percek, jöhetett a hosszabbítás. Ezt a Stúdió kezdte jobban, még is gólt kapott a félidő végén, ráadásul úgy, hogy üres kapura próbálkozott, de felpattant a lövés, Nagy Dániel pedig közelről a kapuba perdített. A ráadás második felében már csak a Nyíregyháza jött előre, negyven másodperccel a vége előtt egyenlített.

A hatméteres párbaj nem is indulhatott volna jobban, ugyanis Petró védett. Gregory és Dávid belőtte, egyet hibázott a Stúdió is, majd Maneca, Lakatos és Kovács Ádám is a kapuba talált. Öt-ötnél Gagyi Sándor hárított, majd Öreglaki lezárta a meccset!

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc első mérkőzését megnyerte a nyíregyházi csapat!

Futsal: NB I, a harmadik helyért, 1. mérkőzés

MVFC Berettyóújfalu–A’Stúdió Futsal Nyíregyháza 3–3 (2–1, 2–2, 3–2) – hatméteresekkel 5–6

Berettyóújfalu, v.: Borbás, Kakuk (Minda).

Berettyóújfalu: Mezei – Rábl, Nagy K., Szabó P., Facundo. Csere: Sándor, Erdei Sz., Nagy I., Erdei K., Iszák, Magyari, Nagy D., Daróczi, Duró. Vezetőedző: Trencsényi János.

Nyíregyháza: Petró – Szabó L., Öreglaki, Gregory, Maneca. Csere: Gagyi, Gyulai, Krajnyák, Urr, Haburcsák, Lakatos, Dávid, Kiss, Kovács Á. Vezetőedző: Lovas Norbert.

Gól: Rábl (7.), Nagy D. (19., 45.), illetve Maneca (18., 50.), Kovács Á. (32.).